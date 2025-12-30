चंडीगढ़ में अभी कोहरे और प्रदूषण की मार, AQI 300 पार, बारिश के साथ हो सकती है नए वर्ष की शुरुआत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ट्राईसिटी में रहने वाले लोग अभी कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे और प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 पार रहा। अब नए वर्ष की शुरुआत ट्राईसिटी के लोगों के लिए बारिश और कड़ाके की ठंड के साथ हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार से आगामी छह दिनों के लिए घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

बीते कई दिनों से ट्राईसिटी घने कोहरे की चपेट में है। मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। कोहरे के कारण सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

मंगलवार को चंडीगढ़ की हवा एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इस दौरान चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के बेहद करीब है। अधिकतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।



स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि 300 से अधिक एक्यूआई सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। जीएमसीएच सेक्टर-32 के ईएनटी विभाग के डाॅ. सुरिंदर सिंगाल के अनुसार इस तरह के प्रदूषण में अस्थमा और एलर्जी के मरीजों को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए।



मौसम विभाग ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके साथ चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे धीमी गति से वाहन चलाएं, फाग लाइट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।