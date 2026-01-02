Language
    चंडीगढ़ को अतिक्रमण मुक्त करने का प्रयास, फुटपाथों और सड़कों पर सामान बेचने वालों पर सख्ती, काटे चालान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:05 PM (IST)

    नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर काटे गए चालान।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम चंडीगढ़ ने अवैध वेंडिंग और अतिक्रमण के खिलाफ शहरभर में व्यापक अभियान चलाया। इस कार्रवाई का उद्देश्य पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और शहर की नियोजित बुनियादी संरचना की रक्षा करना है।

    अभियान के दौरान प्रवर्तन टीमों ने विभिन्न बाजारों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। सार्वजनिक भूमि, फुटपाथों और सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल 112 चालान जारी किए गए।

    नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था और आमजन की सुविधा प्रभावित न हो।