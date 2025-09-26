Language
    12 दिन के लिए बंद रहेगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्थगित होंगी उड़ानें

    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:29 PM (IST)
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:29 PM (IST)

    चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बंद रहेगा। रनवे पर मरम्मत और उन्नयन कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। इस दौरान नागरिक उड़ान संचालन नहीं होगा केवल हेलीकॉप्टर पूर्व अनुमति से उड़ सकेंगे। एयरपोर्ट 12 दिनों तक बंद रहने से यात्रियों को असुविधा हो सकती है। रनवे पर पॉलीमर मॉडिफाइड इमल्शन तकनीक और सीएटी-1 सिस्टम की स्थापना की जाएगी।

    शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर मरम्मत कार्य किया जाना है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान यहां से कोई भी नागरिक उड़ान संचालन नहीं होगा। यह निर्णय रनवे पर निर्धारित मरम्मत और उन्नयन कार्यों के कारण लिया गया है।

    भारतीय वायु सेना ने इस संबंध में नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। जिस के अनुसार एयरपोर्ट 26 अक्टूबर को रात 1 बजे से लेकर 7 नवंबर को रात 11:59 बजे तक बंद रहेगा। इस अवधि में केवल रोटरी विंग विमान (हेलीकाप्टर) ही उड़ान भर सकेंगे, वह भी पूर्व अनुमति के बाद।

    चंडीगढ़ हवाई अड्डे से 33 घरेलू और 2 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती हैं। 12 दिन एयरपोर्ट बंद रहने से यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ सकती है। एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था और रिफंड की जानकारी दे रही हैं। रनवे पर पालिमर माडिफाइड इमल्शन कार्य और सीएटी-1 सिस्टम की स्थापना की जानी है।

    रनवे पर पालिमर माडिफाइड इमल्शन तकनीक रनवे की मजबूती और टिकाऊपन को बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही इस अवधि के दौरान कोरियन तकनीक पर आधारित सीएटी-1 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। यह प्रणाली खराब मौसम और धुंध की स्थिति में विमानों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगी।

    चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ अजय कुमार बताया कि रनवे कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ऐयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा योजनाएं बनाते समय इन तिथियों को ध्यान में रखें। एयरलाइंस कंपनियों से संपर्क कर वैकल्पिक उड़ानों की जानकारी पहले ही ले लें।