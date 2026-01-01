चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नई घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता साफ, जानें किन शहरों के लिए मिलेगी सुविधा

Language
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश और विदेश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई संपर्क के विस्तार की दिशा में अहम पहल की गई है। लंबे समय से क्षेत्र के उद्योग संगठनों, व्यापार मंडलों और स्थानीय निवासियों की ओर से यह मांग उठाई जा रही थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएं, ताकि यात्रियों को बड़े हब्स तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अब एयरपोर्ट प्रशासन ने कनेक्टिविटी बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

    घरेलू स्तर पर दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम और कोच्चि, उत्तर भारत के अमृतसर, कुल्लू, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, प्रयागराज, अयोध्या और जम्मू, पश्चिम भारत के नागपुर, वडोदरा, सूरत, नांदेड़ और नासिक, पूर्वोत्तर के गुवाहाटी और बागडोगरा तथा पूर्वी भारत के रायपुर, भुवनेश्वर और रांची जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी उड़ानों की मांग सामने आई है। इन रूट्स के शुरू होने से न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक और सामाजिक संपर्क भी मजबूत होगा।

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन रूट्स की है जरूरत

    इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर, बैंकाक, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, लंदन, कनाडा सहित अन्य वैश्विक केंद्रों के लिए भी उड़ानों की जरूरत जताई गई है। इन गंतव्यों के लिए सीधी या बेहतर कनेक्टिविटी मिलने से पर्यटन, शिक्षा, कारोबार और निवेश के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है। 

    हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करने और नई व अब तक अनसेव्ड घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रूट्स को विकसित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चंडीगढ़ पर एअरलाइंस प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत एअरलाइंस को नई उड़ानें शुरू करने या अनसेव्ड रूट्स पर क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे रूट विकास को व्यवहारिक बनाया जा सके।

    हवाई संपर्क होगा मजबूत

    एयरपोर्ट प्रशासन का मानना है कि इस पहल से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यात्री और कार्गो ट्रैफिक में बढ़ोतरी होगी, साथ ही विभिन्न शहरों के साथ हवाई संपर्क मजबूत होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन, व्यापार व निवेश गतिविधियों को नई गति मिलेगी। एअरलाइंस के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रति यात्री प्रोत्साहन, पार्किंग शुल्क में सहयोग और सुरक्षा जमा से जुड़े नियमों में रियायत जैसी सुविधाएं भी योजना का हिस्सा हैं।

    इन एयरलाइन्स को किया गया है आमंत्रित

    एयरपोर्ट के सीईओ अजय वर्मा ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए एअर इंडिया, इंडिगो, एअर इंडिया एक्सप्रेस, एलायंस एयर, स्पाइसजेट, अकासा एयर और स्टार एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस को आमंत्रित किया गया है।

    इसके अलावा प्रस्तावित नई एअरलाइंस शंख एयर, अलहिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से नई और अनसेव्ड रूट्स पर उड़ानें शुरू करने का निमंत्रण भेजा गया है।

    एयरपोर्ट प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से आने वाले समय में चंडीगढ़ देश और विदेश के प्रमुख गंतव्यों से बेहतर तरीके से जुड़ सकेगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।