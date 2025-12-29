चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर खराब मौसम और कोहरे में उड़ानें नहीं होगी प्रभावित, जानें कोरिया से मंगवाया इंस्ट्रूमेंट कैसे करेगा समस्या का हल

अखिल वोहरा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब मौसम और कोहरे के समय होने वाली उड़ान देरी और टेकऑफ से जुड़ी दिक्कतों जल्द दूर हो जाएंगी। एयरपोर्ट अथाॅरिटी ऑफ इंडिया ने रनवे-11 पर लगे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) को बदलकर कोरिया से मंगलवाए एक नए और अधिक उन्नत सिस्टम से अपग्रेड करने का निर्णय लिया है।

एयरपोर्ट पर रनवे के दोनों ओर पहले से ही आईएलएस, वीओआर नेविगेशन सिस्टम और डीएमई (डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट) उपलब्ध है, लेकिन भारी कोहरे में टेकआफ की क्षमता सीमित रहती थी। इसी चुनौती को देखते हुए आईएलएस को अपग्रेड किया जाएगा।



यह नया सिस्टम कैटेगरी-1 डिक्लेयर होगा लेकिन कैटेगरी-2 की सुविधा भी देगा, जिसके चलते अब टेकऑफ और लैंडिंग के लिए आवश्यक विजिबिलिटी में काफी हद तक सुधार होना तय माना जा रहा है। इससे कोहरे वाले मौसम में उड़ानों के संचालन में आने वाली मुख्य दिक्कतें काफी हद तक समाप्त होंगी और यात्रियों को बार-बार रद्दीकरण या देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

फरवरी में शुरू होगा काम एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक यह पूरा सिस्टम तैयार है और इसके लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट कोरिया से भी आ चुका है। अपग्रेडेशन कार्य शुरू करने के लिए एयरफोर्स से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना अंतिम औपचारिकता है।

इस संबंध में एजेंसी को सिस्टम इंस्टाॅल करने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन एयरफोर्स की तरफ से आग्रह किया गया है कि दिसंबर और जनवरी में कोहरा अधिक रहता है और रनवे की गतिविधि भी चरम पर होती है। ऐसे में इस दौरान काम शुरू करना उपयुक्त नहीं रहेगा

एयरफोर्स से एनओसी मिलते ही होगा काम शुरू एयरफोर्स की इस सलाह को देखते हुए अब फैसला लिया गया है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में आइएलएस अपग्रेडेशन का काम शुरू करवा दिया जाए। एनओसी मिलते ही एजेंसी अपने उपकरणों और तकनीकी टीम के साथ साइट पर काम शुरू करेगी।

इसके पूरा होने के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट की खराब मौसम में उड़ानों की क्षमता और विश्वसनीयता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अगले सर्दी के मौसम से पहले यह सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, जिससे कोहरे के दौरान उड़ानों के संचालन में अब पहले जैसी परेशानी नहीं आएगी।

अपग्रेडेशन के समय एयरपोर्ट नहीं होगा बंद आईएलएस अपग्रेडेशन के समय एयरपोर्ट को बंद नहीं किया जाएगा। जिससे यात्रियों को असुविधा नहीं होगी। एयरफोर्स से एनओसी मिलते ही फरवरी के दूसरे सप्ताह में काम शुरू होने की पूरी उम्मीद है जिसे मार्च अंत यां अप्रैल माह तक पूरा करवा दिया जाएगा।