    ओलंपियन संजय को चंडीगढ़ के प्रशासक ने किया सम्मानित, बोले-आप युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:42 PM (IST)

    ओलंपियन संजय ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से राजभवन में भेंट की जहां उन्हें सम्मानित किया गया। संजय ने चंडीगढ़ प्रशासन के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने की संजय की उपलब्धि की सराहना की और इसे उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने संजय की यात्रा को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया।

    ओलंपियन संजय ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से विशेष मुलाकात की।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। ओलंपियन संजय ने शुक्रवार को राजभवन में पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से विशेष भेंट की। प्रशासक ने ओलंपियन को सम्मानित किया और उनके अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के सफर को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। भावुक होते हुए संजय ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और चंडीगढ़ प्रशासन का निरंतर सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया।

    इस दौरान हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष करण गिलहोत्रा और उपाध्यक्ष अनिल वोहरा भी उपस्थित रहे। संजय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉकी चंडीगढ़ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल ने एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने की उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि को उनके शानदार करियर का एक और स्वर्णिम अध्याय बताते हुए सराहा।

    प्रशासक ने संजय की चंडीगढ़ हॉकी अकादमी से अंतरराष्ट्रीय मंच तक की यात्रा को युवाओं के लिए प्रेरणादायक करार दिया। कार्यक्रम ने न केवल चंडीगढ़ की खेल शक्ति को रेखांकित किया बल्कि प्रशासन की खिलाड़ियों को सहयोग देने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।