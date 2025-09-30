Language
    मनदीप सिंह बराड़ को मिला चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार, जल्द ही चंडीगढ़ प्रशासन को मिलेगा एक एचसीएस

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:27 PM (IST)

    चंडीगढ़ के गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ को चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को चंडीगढ़ प्रशासन से रिलीव कर दिया गया है अब वे दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। इसके साथ ही हेल्थ सचिव और पर्सनल सचिव अजय चगति भी रिटायर हो गए हैं। यह प्रशासनिक फेरबदल चंडीगढ़ प्रशासन में हुआ है।

    गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ को चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गृह सचिव मनदीप सिंह बराड़ को मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया और जल्द ही एक एचसीएस अधिकारी भी चंडीगढ़ प्रशासन में ज्वॉइन करेंगे। चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को चंडीगढ़ प्रशासन से रिलीव कर दिया गया था। राजीव वर्मा अब दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे। साथ ही, हेल्थ सचिव और पर्सनल सचिव का कार्य भर देख रहे अजय चगति भी रिटायर हो गए हैं।

    वहीं, चंडीगढ़ प्रशासन में जल्दी एक नए एचसीएस अधिकारी ज्वाॅइन करेंगे।जानकारी अनुसार चंडीगढ़ प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हरियाणा सरकार की ओर से तीन एचसीएस अधिकारियों में से एक के नाम पर मुहर लगा दी है। 2016 बैच के एचसीएस अधिकारी डॉ. इंद्रजीत अब चंडीगढ़ प्रशासन में अपनी सेवाएं देंगे।

    हाल ही में हरियाणा वापस लौटी एचसीएस अधिकारी डॉ. रिचा राठी की जगह यह नियुक्ति दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से नगर निगम जॉइंट कमिश्नर सुमित सियाग के स्थान पर भी हरियाणा से जल्द पैनल भेजने के लिए लिखा गया है।