Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आम आदमी पार्टी से भाजपा में जाने वाली दो महिला पार्षदों को उठा ले जाएंगे, किसने कही यह बात, पढ़ें खबर

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:25 AM (IST)

    चंडीगढ़ नगर निगम की 2025 की हाउस बैठक में आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता ने भाजपा में शामिल हुईं दो पूर्व आप पार्षदों सुमन और पूनम से मुलाकात की। प ...और पढ़ें

    Hero Image

    नगर निगम की हाउस बैठक शुरू होने से पहले पार्षद एक-दूसरे से बात करते हुए।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्ष 2025 की नगर निगम की हाउस बैठक 11 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता पार्टी छोड़कर जाने वाली दो पार्षदों सुमन और पूनम से मिलने पहुंची। प्रेमलता ने कटाक्ष में कहा कि दोनों को उठा ले जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे में अपने पार्षद वापस लाने और भाजपा के पार्षद तोड़ने के आप के दावे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाली दो महिला पार्षदों के बाद आप के नेता सक्रिय हो गए हैं। अपने पार्षदों को बचाए रखने और भाजपा के पार्षदों को तोड़ने के प्रयास जारी हैं। 

    बैठक में दल बदल कानून लागू करने की मांग की गई। भाजपा से मनोज सोनकर, कांग्रेस से सचिन गालव और आप से योगेश ढींगरा मनोनीत पार्षद डॉ. आरएस बेदी ने बात रखी। कांग्रेस और आप ने हाथ उठाकर चुनाव कराने का आभार जताया।

    आप ने कहा कि आधा काम हाथ उठाकर चुनाव कराने का निर्णय कर हो गया है। दल बदल कानून लागू कर काम पूरा किया जाए। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने निगम की हालत और कार्यों पर रिपोर्ट पेश की। आयुक्त अमित कुमार ने वित्तीय स्थिति खर्च और राजस्व पर रिपोर्ट पेश की।