आम आदमी पार्टी से भाजपा में जाने वाली दो महिला पार्षदों को उठा ले जाएंगे, किसने कही यह बात, पढ़ें खबर

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। वर्ष 2025 की नगर निगम की हाउस बैठक 11 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता पार्टी छोड़कर जाने वाली दो पार्षदों सुमन और पूनम से मिलने पहुंची। प्रेमलता ने कटाक्ष में कहा कि दोनों को उठा ले जाएंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में अपने पार्षद वापस लाने और भाजपा के पार्षद तोड़ने के आप के दावे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई। पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने वाली दो महिला पार्षदों के बाद आप के नेता सक्रिय हो गए हैं। अपने पार्षदों को बचाए रखने और भाजपा के पार्षदों को तोड़ने के प्रयास जारी हैं।

बैठक में दल बदल कानून लागू करने की मांग की गई। भाजपा से मनोज सोनकर, कांग्रेस से सचिन गालव और आप से योगेश ढींगरा मनोनीत पार्षद डॉ. आरएस बेदी ने बात रखी। कांग्रेस और आप ने हाथ उठाकर चुनाव कराने का आभार जताया।