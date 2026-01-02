10 लाख का मिलेगा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत भगवंत मान सरकार ने साइन किया MoU

सिर्फ आधार और वोटर ID का इस्तेमाल करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ज़रिए रजिस्ट्रेशन को आसान और आसान बना दिया गया है, जिसके बाद बेनिफिशियरी को डेडिकेटेड MMSY हेल्थ कार्ड मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

इस स्कीम के वर्किंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी – जिसे तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चुना गया है, राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को हर परिवार को एक लाख रुपये का हेल्थ कवर देगी।

उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच की मेडिकल ज़रूरतों के लिए इंश्योरेंस स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब द्वारा ट्रस्ट के आधार पर दिया जाएगा।

सेहत मंत्री ने आगे कहा कि यूनाइटेड इंडिया कंपनी के चुने जाने से CPD प्रोसेसिंग को अच्छे से मैनेज करने में एक्सपर्ट सर्विस मिलेगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट जारी करने का प्रोसेस तेज़ होगा।



सेहत मंत्री ने आगे बताया कि यह स्कीम नए हेल्थ बेनिफिट पैकेज (HBP 2.2) को अपनाती है, जो 2000 से ज़्यादा चुने हुए ट्रीटमेंट पैकेज के ज़रिए पूरी कवरेज पक्का करता है। इस स्कीम के तहत, बेनिफिशियरी 824 लिस्टेड हॉस्पिटल के मज़बूत नेटवर्क का इस्तेमाल करके सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थकेयर सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें अभी 212 सरकारी हॉस्पिटल, भारत सरकार के आठ हॉस्पिटल और 600 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल की संख्या समय के साथ और बढ़ने की उम्मीद है।