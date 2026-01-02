Language
    10 लाख का मिलेगा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत भगवंत मान सरकार ने साइन किया MoU

    By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:19 PM (IST)

    पंजाब सरकार 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू कर रही है, जिसके तहत सभी निवासियों को 10 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। पहले यह कवरेज 5 लाख रु ...और पढ़ें

    पंजाब के लोगों को 10 लाख का मिलेगा कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। फोटो जागरण

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वादे के मुताबिक, पंजाब सरकार इस महीने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (MMSY) शुरू करने जा रही है ताकि राज्य के सभी लोगों के लिए पूरी हेल्थ कवरेज पक्का हो सके।

    इस मामले में एक बड़ा मील का पत्थर साबित करते हुए, आज हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा।

    यह एग्रीमेंट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हाल ही में की गई घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब के हर परिवार के लिए हेल्थ सर्विस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करने के लिए जनवरी 2026 में इस स्कीम को शुरू करने की बात कही थी।

    इस एग्रीमेंट पर स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) संयम अग्रवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैथ्यू जॉर्ज ने साइन किए।

    इसे एक बड़ा सुधार बताते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम के तहत पहले मिलने वाला 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज, जो कुछ खास कैटेगरी तक ही सीमित था, उसे दोगुना कर दिया गया है।

    इसलिए नई स्कीम का मकसद पंजाब के सभी निवासियों, जिसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं, को हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देना है।

    उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी, 2026 को इस स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे।

    सेहत मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह स्कीम पूरी बराबरी के सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी को भी स्कीम के दायरे से बाहर रखने के लिए कोई इनकम लिमिट या क्राइटेरिया नहीं है।

    सिर्फ आधार और वोटर ID का इस्तेमाल करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ज़रिए रजिस्ट्रेशन को आसान और आसान बना दिया गया है, जिसके बाद बेनिफिशियरी को डेडिकेटेड MMSY हेल्थ कार्ड मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

    इस स्कीम के वर्किंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी – जिसे तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चुना गया है, राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को हर परिवार को एक लाख रुपये का हेल्थ कवर देगी।

    उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच की मेडिकल ज़रूरतों के लिए इंश्योरेंस स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब द्वारा ट्रस्ट के आधार पर दिया जाएगा।

    सेहत मंत्री ने आगे कहा कि यूनाइटेड इंडिया कंपनी के चुने जाने से CPD प्रोसेसिंग को अच्छे से मैनेज करने में एक्सपर्ट सर्विस मिलेगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट जारी करने का प्रोसेस तेज़ होगा।


    सेहत मंत्री ने आगे बताया कि यह स्कीम नए हेल्थ बेनिफिट पैकेज (HBP 2.2) को अपनाती है, जो 2000 से ज़्यादा चुने हुए ट्रीटमेंट पैकेज के ज़रिए पूरी कवरेज पक्का करता है। इस स्कीम के तहत, बेनिफिशियरी 824 लिस्टेड हॉस्पिटल के मज़बूत नेटवर्क का इस्तेमाल करके सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थकेयर सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें अभी 212 सरकारी हॉस्पिटल, भारत सरकार के आठ हॉस्पिटल और 600 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल की संख्या समय के साथ और बढ़ने की उम्मीद है।