कारोबारी की आत्महत्या का मामला बेहद गंभीर, दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

चंडीगढ़ की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दो आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मृतक ने सुसाइड नोट और वीडियो में आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए और पुलिस हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत सिंह कलेर पर भी आरोप लगे हैं।

एडिशनल सेशंस जज की अदालत ने सुनाया आदेश।