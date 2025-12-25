चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 के लिए BJP का पलड़ा हुआ भारी, AAP के दो पार्षदों ने थामा कमल, अब ये होंगे नए समीकरण

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जनवरी 2026 अंत में होने वाले मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को भाजपा ने बड़ा झटका दे दिया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की दो महिला पार्षद सुमन और पूनम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सेक्टर-33 भाजपा कार्यालय कमलम् में आयोजित कार्यक्रम में दोनों ने आप को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गईं।

भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र मल्होत्रा, मेयर हरप्रीत कौर बबला और वरिष्ठ नेता संजय टंडन की मौजूदगी में दोनों का स्वागत किया। सुमन ने पहली बार और पूनम ने दूसरी बार भाजपा ज्वाइन की है। इससे पहले पूनम ने पिछले साल भी मेयर चुनाव से पहले पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन बाद में फिर आप में शामिल हो गई थी।

पार्टी बदलने के तीखे सवालों पर सुमन और पूनम ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों और एक वर्ष में उनकी मेयर के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेयर के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की दो पार्षदों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 16 से

पार्षद पूनम तथा वार्ड नंबर 4 से पार्षद सुमन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संगठन के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है। पार्षद सुमन ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। दोनों ही पार्षदों के पास आप से भाजपा में आने को एक ही रट्टा रटाया जवाब सुनने को मिला।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी भाजपा की विचारधारा से जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं। इस अवसर पर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने दोनों पार्षदों का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा नगर निगम में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

संजय टंडन ने कहा कि भाजपा संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है और यह जनविश्वास का स्पष्ट संकेत है। भाजपा में शामिल होने वाली पार्षद सुमन शर्मा ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका वर्षों पुराना नाता रहा है और आज वे पुनः अपनी मूल विचारधारा से जुड़कर गर्व महसूस कर रही हैं। पार्षद पूनम ने भी भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है।

मुकाबला बराबर का होगा आप के दो पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से अब मुकाबला बराबर हो गया है। नंबर गेम में अब भाजपा और विपक्ष आप कांग्रेस दोनों बराबर हो गए हैं। भाजपा के पार्षद 16 से बढ़कर 18 हो गए हैं। विपक्ष के वोट 20 से कम होकर 18 हो गए है। यह तब है जब इसमें एक वोट कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी शामिल रहेगा। ऐसे में अभी यह लग रहा है कि भाजपा अपना मेयर बड़ी आसानी से बनाने में कामयाब हो जाएगी। अभी एक दो और पार्षदों के भाजपा के संपर्क में होने की संभावना जताई जा रही है।

हाथ उठाकर होगी वोटिंग चंडीगढ़ नगर निगम में जनवरी 2026 में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ओपन वोटिंग से होगी। इसे लेकर यूटी प्रशासक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में भाजपा ने मेयर चुनाव से पहले ही अगले चुनाव में अपनी स्थित मजबूत करने को लेकर यह दांव खेला है। भाजपा वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इसी तरह का हो सकता है। बैलेट पेपर में गडबड़ी के चक्कर में दो साल पहले भाजपा की काफी किरकिरी हो चुकी है।