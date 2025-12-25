Language
    चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 के लिए BJP का पलड़ा हुआ भारी, AAP के दो पार्षदों ने थामा कमल, अब ये होंगे नए समीकरण

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    चंडीगढ़ में 2026 में होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। आप के दो पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने से राजनीतिक समीकरण ब ...और पढ़ें

    आप के दो पार्षदों ने ज्वाइन की भाजपा (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जनवरी 2026 अंत में होने वाले मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को भाजपा ने बड़ा झटका दे दिया है। बुधवार को आम आदमी पार्टी की दो महिला पार्षद सुमन और पूनम ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सेक्टर-33 भाजपा कार्यालय कमलम् में आयोजित कार्यक्रम में दोनों ने आप को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गईं।

    भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र मल्होत्रा, मेयर हरप्रीत कौर बबला और वरिष्ठ नेता संजय टंडन की मौजूदगी में दोनों का स्वागत किया। सुमन ने पहली बार और पूनम ने दूसरी बार भाजपा ज्वाइन की है। इससे पहले पूनम ने पिछले साल भी मेयर चुनाव से पहले पहले भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लेकिन बाद में फिर आप में शामिल हो गई थी।

    पार्टी बदलने के तीखे सवालों पर सुमन और पूनम ने कहा कि वह भाजपा की नीतियों और एक वर्ष में उनकी मेयर के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आप मेयर के कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की दो पार्षदों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 16 से

    पार्षद पूनम तथा वार्ड नंबर 4 से पार्षद सुमन शर्मा ने भारतीय जनता पार्षद पूनम तथा वार्ड नंबर 4 से पार्षद सुमन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर संगठन के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है। पार्षद सुमन ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। दोनों ही पार्षदों के पास आप से भाजपा में आने को एक ही रट्टा रटाया जवाब सुनने को मिला।

    प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति, नीयत और नेतृत्व पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज अन्य राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी भाजपा की विचारधारा से जुड़ने का निर्णय ले रहे हैं। इस अवसर पर मेयर हरप्रीत कौर बबला ने दोनों पार्षदों का भाजपा परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि उनके शामिल होने से संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा नगर निगम में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

    संजय टंडन ने कहा कि भाजपा संगठन निरंतर मजबूत हो रहा है और यह जनविश्वास का स्पष्ट संकेत है। भाजपा में शामिल होने वाली पार्षद सुमन शर्मा ने कहा कि यह उनकी घर वापसी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से उनका वर्षों पुराना नाता रहा है और आज वे पुनः अपनी मूल विचारधारा से जुड़कर गर्व महसूस कर रही हैं। पार्षद पूनम ने भी भारतीय जनता पार्टी की विकासोन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है।

    मुकाबला बराबर का होगा

    आप के दो पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से अब मुकाबला बराबर हो गया है। नंबर गेम में अब भाजपा और विपक्ष आप कांग्रेस दोनों बराबर हो गए हैं। भाजपा के पार्षद 16 से बढ़कर 18 हो गए हैं। विपक्ष के वोट 20 से कम होकर 18 हो गए है। यह तब है जब इसमें एक वोट कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का भी शामिल रहेगा। ऐसे में अभी यह लग रहा है कि भाजपा अपना मेयर बड़ी आसानी से बनाने में कामयाब हो जाएगी। अभी एक दो और पार्षदों के भाजपा के संपर्क में होने की संभावना जताई जा रही है।

    हाथ उठाकर होगी वोटिंग

    चंडीगढ़ नगर निगम में जनवरी 2026 में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव बैलेट पेपर से नहीं ओपन वोटिंग से होगी। इसे लेकर यूटी प्रशासक की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में भाजपा ने मेयर चुनाव से पहले ही अगले चुनाव में अपनी स्थित मजबूत करने को लेकर यह दांव खेला है। भाजपा वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इसी तरह का हो सकता है। बैलेट पेपर में गडबड़ी के चक्कर में दो साल पहले भाजपा की काफी किरकिरी हो चुकी है।

    देश की जनता पिछला मेयर चुनाव नहीं भूली है। सभी ने देखा था कि किस तरह वोटों के साथ छेड़‌छाड़ की गई थी। पिछले से पिछले मेयर चुनाव में वोट चोरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद भाजपा ने कोई सबक नहीं लिया। भाजपा में शामिल होते समय सुमन शर्मा द्वारा इसे "घर वापसी बताना पूरी तरह पाखंड है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सुमन शर्मा आप में थी, तब मनीमाजरा में 24 घंटे पानी की योजना के खिलाफ मटके फोड़कर प्रदर्शन करना और गंदे पानी व सड़कों की बदहाली के मुद्दे उठाना किस विचारधारा से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पारदर्शिता और विश्वास के साथ सुमन शर्मा को वित्त समिति का सदस्य बनाया था, लेकिन उन्होंने इस जिम्मेदारी का राजनीतिक दुरुपयोग किया। -विजयपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आप

    सांसद तिवारी का ट्वीट, इसलिए पांच साल का मेयर जरूरी

    आप के दो पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि निगम में मेयर का कार्यकाल पांच वर्ष का होना चाहिए और इसके लिए सीधे चुनाव जरुरी है। उन्होंने दो आप पार्षदों के भाजपा में ठीक मेयर चुनाव से पहले ज्वाइन करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

    आम आदमी पार्टी के दो पार्षदों को मेयर चुनाव से पहले भाजपा में मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने फिर असली रंग दिखा दिए हैं। सत्ता से चिपके रहने के लिए उसने खुलेआम और बेशर्मी से हार्स ट्रेडिंग जैसे अनैतिक हथकंडों का सहारा लिया है। इस तरह की शर्मनाक गतिविधिया भाजपा की सत्ता की भूख को पूरी तरह उजागर करती हैं। आम आदमी पार्टी की कमजोरी और राजनीतिक असहायता भी पूरी तरह सामने आ गई है। अलोकतांत्रिक प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए हम नगर निगम में मेयर का पांच वर्षों का निश्चित कार्यकाल लागू करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस 2026 के नगर निगम आम चुनाव जीतकर एक पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत नगर निगम देने के लिए प्रतिबद्ध है।- एचएस लक्की, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस

     

    • पहली की स्थिति
    • कुल पार्षद- 35
    • भाजपा- 16
    • आप- 13
    • कांग्रेस-6
    • सांसद-01
    • अब यह रहेगी स्थिति
    • भाजपा-16+2=18
    • आप- 13-02=16
    • कांग्रेस- 06
    • सांसद- 01

     