    भाजपा के बागी रहे नवीन गोयल की घर वापसी संभव, हरियाणा सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी

    By Anurag Aggarwa Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    गुरुग्राम से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नवीन गोयल की भाजपा में वापसी की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा सरकार ने उन्हें राज्य स्तरीय दिशा समिति का सदस्य नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समिति के अध्यक्ष हैं। गोयल 2024 में टिकट न मिलने पर दूसरे स्थान पर रहे थे। उनकी व्यापारियों में अच्छी पकड़ है जिससे उनकी भाजपा में वापसी की उम्मीद है।

    भाजपा के बागी रहे नवीन गोयल की घर वापसी संभव। (फोटो जागरण)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। दक्षिण हरियाणा की गुरुग्राम विधानसभा सीट पर भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े नवीन गोयल की घर वापसी के रास्ते खुल गए हैं।

    नवीन गोयल भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। गुरुग्राम में टिकट नहीं मिलने की वजह से वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्हें 54 हजार 570 वोट पड़े थे।

    भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार पहलवान मुकेश शर्मा की गुरुग्राम में जीत हुई थी। हरियाणा सरकार ने अब नवीन गोयल को राज्य स्तरीय दिशा समिति का गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया है, जो कि बड़ी जिम्मेदारी है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय दिशा समिति के अध्यक्ष हैं। पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार की मौजूदगी में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक किसी भी समय हो सकती है।

    प्रदेश सरकार ने नवीन गोयल के साथ-साथ भारत विकास परिषद फरीदाबाद से जुड़े राजकुमार अग्रवाल और अधिवक्ता परिषद पंचकूला से जुड़े एडवोकेट राजेश कौल को भी दिशा का सदस्य नियुक्त किया है।

    सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिंदल, कुमारी सैलजा, जयप्रकाश जेपी, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी को राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक के लिए बुलाया जाना प्रस्तावित है।

    विधायकों में रामकुमार कश्यप, विनोद भ्याना, तेजपाल तंवर, कपूर सिंह, सावित्री जिंदल और देवेंद्र कादियान को दिशा समिति की बैठक में बुलाया जाना है। राज्य सरकार की ओर से नवीन गोयल, राजकुमार अग्रवाल और राजेश कौल को भी दिशा समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है।

    नवीन गोयल साल 2019 में भी गुरुग्राम से भाजपा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन 2024 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह अपने स्वयं के जनाधार, व्यापारियों में पकड़ तथा सामाजिक कार्यों के बूते चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे।

    गुरुग्राम के चुनाव में कांग्रेस के मोहित ग्रोवर 46 हजार 947 मत प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे थे। नवीन गोयल की व्यापारियों तथा वैश्य समाज में अच्छी पकड़ है, जिस कारण उनकी भाजपा में वापसी की पूरी संभावना है।

    राज्य स्तरीय दिशा समिति का गैर सरकारी सदस्य बनाकर हरियाणा सरकार ने नवीन गोयल की भाजपा में वापसी का रास्ता खोल दिया है।