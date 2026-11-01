AAP के दो विधायकों के इस्तीफे पर गरमाई पंजाब की सियासत, अमन अरोड़ा और बलतेज पन्नू ने भाजपा पर साधा निशाना

रोहित कुमार, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के दो विधायकों के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद पंजाब की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों विधायकों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर बलतेज पन्नू ने भाजपा को निशाने पर लिया। वहीं, पार्टी ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नशा मुक्ति मोर्चा में 67 पदाधिकारियों की नियुक्तियों का भी एलान किया है।

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के हितों को प्राथमिकता दी है। पार्टी में यदि किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया या पंजाब के हितों के खिलाफ काम करने की कोशिश की तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया।

नशा मुक्ति मोर्चा के 67 पदाधिकारियों की हुई नियुक्तियां विधायकों के इस्तीफे के बीच आम आदमी पार्टी ने नशे के खिलाफ संगठनात्मक गतिविधियां भी तेज करने का संकेत दिया है। पार्टी ने नशा मुक्ति मोर्चा के विभिन्न पदों पर 67 पदाधिकारियों की नियुक्तियों का एलान किया है। पार्टी की ओर से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। इन नियुक्तियों को पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को संगठनात्मक स्तर पर मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।