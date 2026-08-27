आप का बड़ा सियासी दांव, जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब का हलका प्रभारी बनाया

डिजिटल डेस्क्, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल करते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र का हलका प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद क्षेत्र की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

जसवीर सिंह गढ़ी की नई जिम्मेदारी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से उन्हें ऐसे समय में श्री चमकौर साहिब की जिम्मेदारी दी गई है, जब सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।