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आप का बड़ा सियासी दांव, जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब का हलका प्रभारी बनाया

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:16 PM (IST)

आम आदमी पार्टी ने जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब का हलका प्रभारी नियुक्त किया है। इसके बाद उनकी आयोग चेयरमैनी छोड़ने और चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं।

जसवीर सिंह गढ़ी।

जसवीर सिंह गढ़ी।

HighLights

  1. जसवीर सिंह गढ़ी श्री चमकौर साहिब के हलका प्रभारी बने।

  2. यह नियुक्ति आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों से जुड़ी है।

  3. पार्टी को क्षेत्र में संगठन मजबूत होने की उम्मीद।

डिजिटल डेस्क्, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति में बड़ा फेरबदल करते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र का हलका प्रभारी नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद क्षेत्र की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

जसवीर सिंह गढ़ी की नई जिम्मेदारी को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी की ओर से उन्हें ऐसे समय में श्री चमकौर साहिब की जिम्मेदारी दी गई है, जब सभी राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं।

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चेयरमैन पद से हटाए जा सकते हैं

गढ़ी की नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन पद से उन्हें हटाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। पार्टी की ओर से उनकी चेयरमैनी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।

राजनीतिक हलकों में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में जसवीर सिंह गढ़ी को श्री चमकौर साहिब से अपना प्रमुख चेहरा बना सकती है। हालांकि, चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अभी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

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चमकौर साहिब में संगठन होगा और मजबूत

गढ़ी की नियुक्ति को श्री चमकौर साहिब क्षेत्र में पार्टी की राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग में उनकी पहचान को देखते हुए पार्टी को इस क्षेत्र में संगठनात्मक स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जसवीर सिंह गढ़ी क्षेत्र में पार्टी के संगठन को किस तरह मजबूत करते हैं और क्या आने वाले समय में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है।

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