पंजाब सरकार से हाई कोर्ट का सवाल, ED के गंभीर आरोपों पर अब तक क्या किया; नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र को लेकर दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), प्रवर्तन निदेशालय और अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से विशेष रूप से पूछा है कि ईडी के पत्र पर अब तक सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने और यह बताने को कहा कि ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।