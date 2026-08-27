पंजाब सरकार से हाई कोर्ट का सवाल, ED के गंभीर आरोपों पर अब तक क्या किया; नोटिस जारी
ईडी के पत्र से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस दिया। सरकार से पूछा कि पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई।
HighLights
हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार, सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया।
ईडी के पत्र में सीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
सरकार से ईडी के आरोपों पर कार्रवाई और रुख बताने को कहा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र को लेकर दायर जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ), प्रवर्तन निदेशालय और अन्य सभी प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से विशेष रूप से पूछा है कि ईडी के पत्र पर अब तक सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला बेहद गंभीर है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने और यह बताने को कहा कि ईडी की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
यह जनहित याचिका अधिवक्ता निखिल सराफ ने दायर की है। याचिका में ईडी की ओर से उठाए गए सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ईडी के पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी सवाल उठाए गए हैं। ऐसे में इन मामलों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
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सीबीआई को मामला सौंपने की मांग
याचिका में कहा गया है कि सभी संबंधित मामलों को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, ताकि जांच पंजाब पुलिस और पंजाब विजिलेंस के प्रभाव से पूरी तरह दूर रहकर की जा सके। याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की धनराशि के प्रवाह की जांच करने और धन के लेन-देन की पूरी कड़ी खंगालने की मांग भी की है। साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।
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तबादलों के आरोपों पर हाई कोर्ट सख्त
ईडी ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुमन तथा उनके सहयोगियों नितिन गोहल और बीर देविंदर के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि ये लोग प्रशासनिक तबादलों और नियुक्तियों के साथ-साथ सरकारी निविदाओं में भी हस्तक्षेप कर रहे थे।
अब हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है़ अदालत ने स्वयं इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से अपने रुख और अब तक की कार्रवाई को स्पष्ट करने को कहा है।
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