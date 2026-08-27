जालंधर में हड़ताल के बीच बवाल, कर्मचारियों और पुलिस में धक्कामुक्की; रैली रोकने पर दीवार फांदकर निकले

जागरण संवाददाता, जालंधर। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच गुरुवार को जालंधर में तीखी धक्कामुक्की हो गई। कर्मचारी सड़क जाम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी देर तक खींचतान होती रही।

कर्मचारियों ने पहले उपायुक्त कार्यालय परिसर में हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय से बीएमसी चौक तक रैली निकालने का ऐलान किया। जैसे ही कर्मचारी रैली के लिए मुख्य गेट से बाहर निकलने लगे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया।