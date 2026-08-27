जालंधर में हड़ताल के बीच बवाल, कर्मचारियों और पुलिस में धक्कामुक्की; रैली रोकने पर दीवार फांदकर निकले
जालंधर में हड़ताली कर्मचारियों को रैली निकालने से रोकने पर पुलिस से धक्कामुक्की हुई। कर्मचारी दीवार फांदकर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया।
HighLights
जालंधर में सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई।
कर्मचारियों ने रैली निकालने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोका।
मुख्यमंत्री से बैठक रद्द होने पर भी प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान।
जागरण संवाददाता, जालंधर। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों और पुलिस के बीच गुरुवार को जालंधर में तीखी धक्कामुक्की हो गई। कर्मचारी सड़क जाम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान दोनों पक्षों में काफी देर तक खींचतान होती रही।
कर्मचारियों ने पहले उपायुक्त कार्यालय परिसर में हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने उपायुक्त कार्यालय से बीएमसी चौक तक रैली निकालने का ऐलान किया। जैसे ही कर्मचारी रैली के लिए मुख्य गेट से बाहर निकलने लगे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता रोक दिया।
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गेट बंद करने पर भड़के कर्मचारी
मुख्य गेट बंद किए जाने से कर्मचारी भड़क गए। कई प्रदर्शनकारी उपायुक्त कार्यालय की दीवार फांदकर बाहर निकल गए और कांग्रेस भवन चौक तक पहुंच गए। वहां पहले से तैनात पुलिस बल ने कर्मचारियों को घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और कर्मचारियों के बीच धक्कामुक्की शुरू हो गई।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें सड़क पर जाने से रोक रही थी। काफी देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही।
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मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई कर्मचारियों की बैठक
इसी बीच कर्मचारी यूनियन के प्रधान मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक करने के लिए गए थे। हालांकि, मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारियों की बातचीत नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने हड़ताल खत्म होने के बाद ही बैठक करने की बात कही थी।
मुख्यमंत्री से बैठक नहीं होने की सूचना जब प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों तक पहुंची तो वे वापस उपायुक्त कार्यालय परिसर में लौट आए। इसके बाद कर्मचारियों ने परिसर में ही अपना प्रदर्शन जारी रखा। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस फैसला नहीं लिया जाता, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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