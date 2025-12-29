Language
    'आप सरकार विशेष सत्रों से कर रही लोकतंत्र की हत्या', बाजवा ने विधानसभा स्पीकर को लिखा पत्र

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 03:06 PM (IST)

    पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिखकर आप सरकार द्वारा विधानसभा को कमजोर करने पर चिंता व्यक्त ...और पढ़ें

    आप सरकार पर बाजवा का तीखा हमला (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने विधान सभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां को पत्र लिख कर नियमित विधान सत्रों की जगह चुनिंदा “विशेष सत्रों” को आयोजित किए जाने के माध्यम से विधान सभा को व्यवस्थित रूप से कमजोर किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

    अपने पत्र में बाजवा ने कहा कि वह सदन की बैठकों की संख्या में खतरनाक कमी की ओर कई बार ध्यान आकर्षित कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इन चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया। उन्होंने चेताया कि यह कोई मामूली प्रक्रियात्मक चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर संवैधानिक विकृति है, जो विधायी लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार करती है।

    बाजवा ने ज़ोर देकर कहा कि विधान सभा का मूल उद्देश्य विचार-विमर्श करना, प्रश्न पूछना, जांच-पड़ताल करना और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराना है। लेकिन नियमित शरद और शीतकालीन सत्रों की जगह विशेष सत्रों को सोच-समझकर रखा जाना विधान सभा को भीतर से खोखला कर रहा है।

    उन्होंने कहा कि विधायी समय लगातार घटाया जा रहा है, निगरानी से बचा जा रहा है और विधान सभा को लोकतांत्रिक जवाबदेही के मंच के बजाय एक मंच-सज्जित तमाशे में बदला जा रहा है।

    बाजवा ने कहा कि यह और भी चिंताजनक है कि यह क्षरण उस सरकार के दौर में हो रहा है, जिसके नेतृत्वविशेष रूप से आम आदमी पार्टी के नेतृत्वने लंबे समय तक संवैधानिक मूल्यों, शक्तियों के पृथक्करण और संस्थागत नैतिकता पर नैतिक उपदेश दिए थे।

    “जो लोग कभी देश को संवैधानिक नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, आज वही विधान सभा को कमजोर कर कार्यपालिका में सत्ता के केंद्रीकरण वाले मॉडल की अगुवाई कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।

    नियमों के तहत प्रति वर्ष न्यूनतम 40 बैठकों की मांग को याद दिलाते हुएजिसे कभी मौजूदा सत्ताधारी शक्तियों ने ही जोर-शोर से उठाया थाबाजवा ने कहा कि उस सिद्धांत को अब चुपचाप त्याग दिया गया है।

    उन्होंने चेतावनी दी कि प्रायः प्रश्नकाल, शून्यकाल और सार्थक बहस से वंचित विशेष सत्रों पर बढ़ती निर्भरता ने विधान सभा को जवाबदेही के मंच से हटाकर केवल दिखावे और प्रचार-प्रसार का साधन बना दिया है।

    बाजवा ने कहा कि ऐसे समय में, जब पंजाब कानून-व्यवस्था के बिगड़ते हालात, नशे की गंभीर समस्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बढ़ते दबाव, भूजल प्रदूषण और बढ़ते कर्ज जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, विधान सभा को लगातार और गंभीर सत्रों में बैठना चाहिए, न कि राजनीतिक नाटकीयता तक सीमित कर दिया जाना चाहिए।

    स्पीकर संधवां से विधान सभा के संवैधानिक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने की अपील करते हुए, बाजवा ने पूर्ण शरद और शीतकालीन सत्र बुलाने, प्रति वर्ष न्यूनतम 40 बैठकों को सुनिश्चित करने तथा प्रश्नकाल और शून्यकाल की पवित्रता की रक्षा करने की मांग की। “केवल विधान सभा की सर्वोच्चता बहाल करके ही यह सदन जनता की इच्छा का सच्चा मंच बन सकता है,” उन्होंने दृढ़ता से कहा।