डॉ सुमित सिंह श्योराण चंडीगढ़। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी को सियासी झटका देते हुए माई रूप कौर ने परिवार सहित कांग्रेस में घर वापसी की है।