    मनीमाजरा में एक मकान से सोने-चांदी के गहने व नकदी ले उड़ा चोर, भागते समय जूते छोड़ गया, पढ़ें पूरा मामला

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:45 PM (IST)

    चंडीगढ़ के मनीमाजरा में एक घर में बड़ी चोरी हुई। एक चोर ने घर में घुसकर लगभग 1 किलो चांदी ढाई तोले सोना और 75 हजार रुपये नकद चुरा लिए। केयरटेकर मनोज कुमार के घर में यह घटना हुई जब वह ड्यूटी पर थे और उनका परिवार सो रहा था। चोर सीढ़ियों के रास्ते घुसा और सामान चुराकर भाग गया।

    चोरी सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस अब उसे तलाश रही है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा स्थित पिपली वाला टाउन में एक मकान से चोर 1 किलो चांदी, ढाई तोले सोना और 75 हजार रुपये नकदी चुरा ले गया। चोरी की वारदात सेक्टर-32 स्थित स्कूल के केयरटेकर मनोज कुमार के मकान नंबर 405/1 में हुई। पुलिस ने चोर के जूते बरामद कर लिए हैं। यहां तक की सीसीटीवी फुटेज में भी चोर कैद हो चुका है और पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है।

    मनोज कुमार वीरवार रात को अपनी ड्यूटी पर थे और घर पर उनकी पत्नी, बेटा और बेटी सो रहे थे। शुक्रवार अल सुबह करीब 4:20 बजे चोर सीढ़ियों के रास्ते उनके घर में दाखिल हुआ। चोर ने घर में घुसते समय अपने जूते बाहर उतार दिए थे। चोर ने अलमारी से चांदी, सोना और नकदी निकाली।

    उसी दौरान करीब 4:55 बजे उनकी पत्नी पूजा-पाठ के लिए उठी और सीढ़ियों में चोर को बैठा देखा। खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए आरोपित पहली मंजिल से नीचे खड़ी पिकअप गाड़ी पर कूद गया और रेलवे लाइन के पास जंगल की ओर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मनीमाजरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 