मोहाली में जिम ट्रेनर पर जानलेवा हमला, दोनों टांगों में लगी गोली; बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

वेद शर्मा, मोहाली। मोहाली (Mohali Gym Trainer Shot) के फेज दो इलाके में एक जिम ट्रेनर पर सुबह-सुबह करीब 5:00 बजे बाइक सवार हमलावरों ने हमला कर दिया। इस हमले के दौरान जिम ट्रेनर की दोनों टांगों पर गोली लगी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को पास के ही एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया है।

मौके पर फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। हमलावरों का अभी पता नहीं चल पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिम ट्रेनर अपने घर से सुबह-सुबह अपने जिम की तरफ जा रहा था। तभी ताक में बैठे हमलावर ने जिम ट्रेनर पर हमला कर दिया। जिम ट्रेनर गाड़ी से जिम की तरफ जा रहा था।

सूत्रों से पता चला है कि यह मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि मोहाली के कारोबारियों को पीछे भी इस तरह की धमकियां मिली थी। रंगदारी न देने पर उनके दफ्तर और घरों पर इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थी।

अभी तक जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों का जिम ट्रेनर को मारने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि उन्होंने जिम ट्रेनर के पैरों पर गोली मारी है, अगर मारने का इरादा होता तो वह पैरों के बजाय शरीर के दूसरे हिस्से पर गोली मारते। उस समय वहां पर उसको बचाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात फायरिंग मामले में घायल जिम ट्रेनर की पहचान विक्की के रूप में हुई है। हमलावरों ने मौके पर पांच राउंड फायर किए हैं। फायर करने के बाद बाइक सवार हमलावर मौके से भाग गए। यह पूरी वारदात वहां पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आरोपित कैमरे में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।