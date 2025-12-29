पंजाब विधानसभा में आएगा जी राम जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, तीन अहम बिल भी होंगे पेश
पंजाब सरकार 30 दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा के स्थान पर लाए गए 'विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के खिलाफ ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करके लाए गए नए कानून ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 के खिलाफ मंगलवार 30 दिसंबर को होने वाले विधान सभा के विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाएगी।
विशेष सत्र को लेकर विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। कांग्रेस और भाजपा ने नियमित सत्र की बजाए विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, जानकारी के अनुसार कल के सत्र के दौरान पंजाब सरकार सदन में तीन बिल भी पेश करेगी।
जानकारी के अनुसार इन बिलों में इंडियन स्टांप (पंजाब दूसरा संशोधन) बिल 2025, दी पंजाब आबादी देह (रिकार्ड व अधिकार) संशोधन बिल 2025 और पंजाब भू-राजस्व (संशोधन) बिल 2025 शामिल है।
आप सरकार मनरेगा कानून को खत्म करने के शुरू से ही खिलाफ है। जानकारी के अनुसार निंदा प्रस्ताव भले ही ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री पेश करेंगे लेकिन इसकी कमान खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान संभालेंगे। इस बात के संकेत खुद मुख्यमंत्री ने सोमवार को दिए। उनका कहना हैं कि विधान सभा में सारे रिकार्ड पेश करेंगे कि नए कानून से क्या नुकसान होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।