पंजाब विधानसभा में आएगा जी राम जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, तीन अहम बिल भी होंगे पेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करके लाए गए नए कानून ‘विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 के खिलाफ मंगलवार 30 दिसंबर को होने वाले विधान सभा के विशेष सत्र में निंदा प्रस्ताव लाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विशेष सत्र को लेकर विपक्ष आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रही है। कांग्रेस और भाजपा ने नियमित सत्र की बजाए विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, जानकारी के अनुसार कल के सत्र के दौरान पंजाब सरकार सदन में तीन बिल भी पेश करेगी।