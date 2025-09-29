Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीकरपुर में होटल के बाहर देर रात दो गुटों में खूनी झड़प, एक युवक के सिर में लगी गोली, इलाके में फैली दहशत

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:52 PM (IST)

    जीरकपुर में होटल के बाहर पार्किंग को लेकर दो गुटों में खूनी झड़प हो गई। झगड़े में एक युवक को गोली लगी और दूसरा गंडासी से घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों के बयान के बाद ही घटना की असली वजह सामने आ पाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    जीरकपुर के होटल लक्की-इन के बाहर पार्किंग विवाद में हुई खूनी झड़प। पुलिस जांच में जुटी।

    संवाद सहयोगी, जीरकपुर। होटल लक्की-इन के बाहर पार्किंग विवाद में रविवार करीब सवा दो बजे दो गुटों में हुई खूनी झड़प हुई, जिसमें दोनों गुटों के दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। झगड़े के दौरान गोली भी चली और पूरे इलाके में दशहत फैल गई। सिर में गोली लगने से गांव नगल निवासी 21 वर्षीय गुरविंदर सिंह घायल हो गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरविंदर को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं, मुकेश नाम का युवक गंडासी लगने से बुरी तरह घायल हुआ और उसका इलाज जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ में चल रहा है। दोनों फिलहाल बयान देने की हालत में नहीं हैं। पुलिस को घटनास्थल से दो खोल बरामद हुए हैं।

    पुलिस जांच के अनुसार, होटल की पार्किंग का ठेका दीपक नामक युवक के पास है। रविवार रात मुकेश और उसका एक साथी होटल पहुंचे, जहां किसी बात को लेकर उनकी दीपक से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो दीपक और उसके साथियों ने मुकेश व उसके साथी की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद मुकेश वहां से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद करीब सवा दो बजे वह अपने अन्य साथियों के साथ वापस आया और दीपक के गुट पर हमला बोल दिया।

    हमले के दौरान किसी ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे गुरविंदर के सिर में गोली लग गई। वहीं, झगड़े में गंडासी से वार लगने पर मुकेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद होटल मालिक ने तुरंत एंबुलेंस बुलाकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुरविंदर की हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया।

    घायलों के बयान दर्ज होने पर पता चलेगी झगड़े की वजह : चौकी प्रभारी

    वारदात की जानकारी मिलते ही डीएसपी जसपिंदर सिंह, एसएचओ सतिंदर सिंह और बलटाना चौकी इंचार्ज गुरप्रीत सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे। हमलावर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। उनकी पहचान के लिए होटल लक्की-इन के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली गई है। पुलिस डीवीआर अपने साथ ले गई है ताकि आरोपितों का सुराग लगाया जा सके। बलटाना चौकी इंचार्ज गुरप्रीत सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। झगड़े की असली वजह घायलों के बयान मिलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।