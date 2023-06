आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अधीन अधिक से अधिक लाभार्थी कवर करने के लिए जल्द 8.2 करोड़ रुपए का मान भत्ता जारी किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ बलजीत कौर ने बताया कि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जल्द होंगे 8.2 करोड़ रुपए जारी, गर्भवती महिलाओं का जीवन होगा आसान

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अधीन अधिक से अधिक लाभार्थी कवर करने के लिए जल्द 8.2 करोड़ रुपए का मान भत्ता जारी किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डाॅ बलजीत कौर ने बताया कि सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं का जीवन आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार साल 2023 से गर्भवती महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर नयी हिदायतों अनुसार 5000 रुपए को दो किश्तें (3000 2000 रुपए) में दे रही है। कौर ने बताया कि पंजाब राज्य के सभी 27314 आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की तरफ से लाभार्थियों के फार्म भरने के उपरांत 5000 रुपए की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधी ट्रांसफर की जाती है। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को और उत्साहित करने और योग्य लाभार्थियों को स्कीम का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए, प्रति लाभार्थी आंगनवाड़ी वर्कर को 100 रुपए और आंगनवाड़ी हेल्परों को प्रति लाभार्थी 50 रुपए का मान भत्ता दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से करीब 5,48,824 लाभार्थियों को तीन किश्तें जारी कर दीं गई हैं और आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को करीब 8.2 करोड़ रुपए का मान भत्ता बांटा जायेगा।

