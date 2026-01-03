फाजिल्का के विधायक समेत आम आदमी पार्टी के 10 नेताओं की मुश्किल बढ़ी, चलेगा पुलिस से हाथापाई का मुकदमा
चंडीगढ़ जिला अदालत ने तीन साल पुराने मामले में फाजिल्का विधायक समेत आम आदमी पार्टी के 10 नेताओं के खिलाफ पुलिस से हाथापाई और डीसी के आदेशों का उल्लंघन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पुलिस से हाथापाई करने और डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने आम आदमी पार्टी(आप)के 10 नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इनके खिलाफ अब आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 332, 353 और 188 के तहत मुकदमा चलेगा। मामले की सुनवाई 17 जनवरी से शुरू होगी।
आरोपितों में आम आदमी पार्टी, पंजाब के कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं जिनमें फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह, पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह, पंजाब वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन डाॅ.सन्नी सिंह आहलुवालिया और चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष प्रेम गर्ग शामिल हैं।
इनके अलावा अन्य आरोपितों में प्रभजोत कौर, परमिंदर सिंह, प्रताप सिंह, गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह और सतवंत सिंह भी हैं। वहीं, चार आरोपितों सरनपाल सिंह, गुरदीप सिंह, गुलाम मोहम्मद और सुभाष सहगल अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।
तीन साल पहले आम आदमी पार्टी ने सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर एक प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार द्वारा गौतम अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नेताओं की भीड़ यहां इकट्ठा हुई थी और उन्हें जमकर नारेबाजी की थी। हालांकि कुछ देर बाद प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया था और कई नेता और पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। ऐसे में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में ले लिया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी।
पंजाब भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए थे आप नेता
12 फरवरी 2023 को बड़ी संख्या में आप नेता व कार्यकर्ता सेक्टर-37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। उनके आने से पहले ही वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया था और सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई थी। आप नेताओं ने इसकी परवाह किए बिना बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की।
इस दौरान आप नेताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते प्रदर्शक हिंसक हो गया। ऐसे में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और वाटर कैनन से पानी की बौझारें भी की। कुछ नेताओं ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी कर दी।
उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की और उन पर पत्थर फेंके। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ऐसे में पुलिस ने आप नेताओं को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, हाथापाई करने और डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
