    बठिंडा: नशे के इंजेक्शन से युवक की मौत, दो आरोपी गिरफ्तार; तीसरे की तलाश जारी

    By Munish Jindal Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:03 AM (IST)

    तलवंडी साबो के लेलेवाला गांव में नशा तस्करों द्वारा नशे का इंजेक्शन लगाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक हिम्मत सिंह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। ...और पढ़ें

    Hero Image

    नशे के इंजेक्शन से युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, तलवंडी साबो। जिले के गांव लेलेवाला में नशा तस्करों की कथित करतूत से एक परिवार का इकलौता बेटा और नौ माह के बच्चे का पिता हिम्मत सिंह असमय मौत का शिकार हो गया। आरोप है कि तीन युवकों ने उसे नशे का इंजेक्शन लगाकर मार डाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव लेलेवाला निवासी हिम्मत सिंह, जो माता-पिता का इकलौता बेटा था, शाम के समय अपने घर से बाहर गया। मृतक की माता राणो कौर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गांव के तीन युवक किसी झगड़े का निपटारा कराने के बहाने उनके बेटे को अपने साथ ले गए। कुछ समय बाद वही युवक नशे की हालत में उनके घर लौटे और कहा कि हिम्मत सिंह की तबीयत ठीक नहीं है।

    परिवार जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि हिम्मत सिंह की हालत बेहद गंभीर थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और बांह में सिरिंज लगी हुई थी। स्वजन तुरंत उसे सिविल अस्पताल तलवंडी साबो लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राणो कौर ने आरोप लगाया कि जिन तीन युवकों ने उनके बेटे को साथ ले जाकर नशे का इंजेक्शन लगाया, उन्हीं के कारण उसकी मौत हुई है।

    उन्होंने यह भी कहा कि ये युवक कथित तौर पर नशा बेचने का काम करते हैं और गांव में कई युवाओं को नशे की लत में धकेल चुके हैं। परिवार की शिकायत पर तलवंडी साबो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए काकड़ सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह, राजा सिंह और गुरप्रीत सिंह, निवासी लेलेवाला, के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। तलवंडी साबो के डीएसपी हरप्रीत सिंह ने बताया कि तीनों आरोपितों में से राजा सिंह और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे आरोपित की तलाश जारी है और उसे जल्द ही काबू कर लिया जाएगा।

    ग्रामीणों का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने के कारण ऐसे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नशा बेचने वालों को कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई परिवार इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो। हिम्मत सिंह की मौत से उसका परिवार पूरी तरह टूट गया है।

    माता-पिता अपने इकलौते बेटे को खोने के गम में हैं, वहीं उसकी पत्नी और नौ माह का बच्चा असहाय हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह घटना नशे के खिलाफ समाज को एकजुट होकर लड़ने की चेतावनी है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी।