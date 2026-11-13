बठिंडा में चलती ट्रेन से नीचे गिरा 32 वर्षीय युवक, मौके पर ही दम तोड़ा; काम के सिलसिले में आया था शहर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब के बठिंडा-फिरोजपुर रेलवे लाइन पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान मानसा निवासी गुरसेवक सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री था। घटनास्थल पर तलाशी के दौरान उसके पास से कोई रेलवे टिकट नहीं मिला। इस कारण पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि वह किस ट्रेन में सफर कर रहा था और कहां जा रहा था।

सहारा जनसेवा के संदीप सिंह के अनुसार, संस्था के कंट्रोल रूम में एक युवक के चलती ट्रेन से गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही संस्था की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। इसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को घटना की जानकारी दी गई।