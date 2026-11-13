फर्जी इंस्टा ID बनाई, अश्लील कमेंट किए और नंबर कर दिया लीक... हिमाचल की महिला को बदनाम करने वाला शातिर गिरफ्तार

संवाद सूत्र, भदरोआ। इंटरनेट मीडिया पर फर्जी पहचान बनाकर महिला और उसके परिवार को बदनाम करने तथा मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप में नूरपुर पुलिस ने पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

आरोपी की पहचान शाम लाल निवासी शेरपुर चौक, लुधियाना (पंजाब) के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मचंद वर्मा ने बताया कि आरोपी ने महिला के नाम से अलग-अलग फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाईं और उसकी तथा परिवार की तस्वीरें अपलोड कीं।

तस्वीरों के साथ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। आरोपी ने महिला का मोबाइल नंबर भी इंटरनेट मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद उसे अज्ञात नंबरों से लगातार फोन आने लगे। इससे महिला और उसका परिवार परेशान था। पुलिस के अनुसार आरोपी पर व्हाट्सऐप के माध्यम से महिला और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। इस संबंध में पुलिस थाना डमटाल में 26 अगस्त को मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नूरपुर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच की।

तकनीकी साक्ष्यों और डिजिटल जानकारियों के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने महिला के नाम से बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लाक और डिलीट भी करवाए हैं, ताकि आपत्तिजनक सामग्री का प्रसार रोका जा सके। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि फर्जी अकाउंट के जरिए महिला को कितने समय से परेशान किया जा रहा था और क्या इस प्रकरण में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है।