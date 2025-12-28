Language
    बठिंडा: सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डालने का बढ़ा क्रेज, 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

    By Nitin Singla Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    बठिंडा में युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो-वीडियो डालने का चलन बढ़ रहा है। पुलिस ने इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए 14 दिनों में 6 मामल ...और पढ़ें

    Hero Image

    हथियारों के साथ वीडियो डालने का बढ़ा क्रेज

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में युवाओं के बीच सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालने का खतरनाक क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स की चाह में कई युवा कानून की सीमाएं लांघते हुए पिस्तौल, रिवाल्वर और अन्य घातक हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन रही है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी सीधे तौर पर खतरे में डाल रही है।

    अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर

    बठिंडा पुलिस ने इस तरह की गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए बीते 14 दिनों में 6 अलग-अलग मामलों में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। पुलिस के अनुसार, सोशल मीडिया पर जैसे ही हथियारों के साथ कोई वीडियो या फोटो सामने आती है, तुरंत उसकी जांच की जाती है और आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में पुलिस ने आरोपित युवाओं को गिरफ्तार भी किया है। 

    युवाओं को SSP की सख्त चेतावनी

    इस मामले में बठिंडा के एसएसपी अमनीत कौंडल ने युवाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हथियारों के साथ वीडियो या फोटो शेयर करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे समाज में डर का माहौल बनता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। 

    हथियारों का प्रदर्शन करना अपराध

    हालांकि, पुलिस की चेतावनी और लगातार हो रही कार्रवाई के बावजूद कुछ युवा इस गंभीरता को समझने को तैयार नहीं हैं। वे चेतावनियों को नजरअंदाज कर दोबारा ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कई बार यह देखा गया है कि आरोपित यह कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि हथियार लाइसेंसी है या वीडियो मजाक में बनाया गया था, लेकिन पुलिस का कहना है कि हथियारों का प्रदर्शन और उसका प्रचार करना अपने आप में अपराध है। 

    पुलिस की अभिभावकों से अपील

    पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह के वीडियो या फोटो से आम लोगों में दहशत फैलती है और किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। हथियारों का दिखावा कर युवा न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। बठिंडा पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की इंटरनेट मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें कानून के प्रति जागरूक करें। साथ ही युवाओं को समझाया गया है कि इंटरनेट मीडिया पर थोड़ी सी लोकप्रियता के लिए अपने भविष्य और आजादी को खतरे में न डालें। पुलिस का साफ संदेश है कि हथियारों के साथ इंटरनेट मीडिया पर फोटो या वीडियो डालना बंद करें, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

    दिसंबर महीने में दर्ज हुए केस

    9 दिसंबर: थाना भगता भाईका की पुलिस ने एक फंक्शन में अपने शौक को पूरा करते हुए फायरिंग करने के मामले में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों भाइयों ने फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। थाना भगता भाईका की पुलिस ने टोनी कुमार व डिंपल कुमार को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक 32 बोर का रिवाल्वर भी बरामद किया।

    12 दिसंबर: नेहियांवाला पुलिस ने एक युवक पर विडियो बनाने के मामले में केस दर्ज किया। सूचना मिली कि राजा डैविल ढिल्लों के नाम पर बनी इंस्टाग्राम आईडी में महिमा सरकारी वासी बबलजीत सिह ने हथियार लहराते हुए एक विडियों व फोटो अपलोड़ किए है। इसके चलते आरोपित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस की मामले में जांच जारी है।

    17 दिसंबर: थाना फूल पुलिस ने गांव सेलबराह में एक कार्यक्रम के दौरान गांव के ही गुरप्रीत सिंह, काला सिंह और हरप्रीत सिंह ने हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दी। इसके अलावा थाना फूल पुलिस ने ही गांव धिंगड़ वासी संदीप सिंह द्वारा हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की।

    20 दिसंबर: थाना कोटफत्ता पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें आरोपित राइफल से हवाई फायर करता नजर आ रहा था। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान गहरी देवी नगर वासी मनजीत सिंह उर्फ जीतू के रूप में की गई।

    21 दिसंबर: थाना कोटफत्ता पुलिस ने हथियारों के साथ विडियो व फोटो को इंटरनेट मीडिया पर अपलोड करने के मामले में एक व्यक्ति को काबू किया। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान गांव रामगढ़ भूंदड़ वासी रतन सिंह के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किया गया।

    22 दिसंबर: थाना नेहियांवाला की पुलिस ने शादी समागम में फायरिंग करने के मामले में एक आरोपित को काबू किया। जिसकी पहचान गोनियाना मंडी वासी विपन कुमार के तौर पर हुई। पुलिस को गोनियाना मंडी के बलराज सिंह ने शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपित को काबू किया। मामले की जांच सहायक थानेदार राजपाल सिंह कर रहे हैं।

     