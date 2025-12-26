बठिंडा में अपराधियों की शामत, पुलिस ने 5 राज्यों से पकड़े 12 खूंखार भगोड़े

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां एक दोहरी हत्या मामले में वांछित पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दो अन्य हत्या मामलों में फरार चल रहे सात आरोपितों को भी काबू करने में सफलता हासिल की है।

इस तरह बठिंडा पुलिस ने गंभीर अपराधों में वांछित कुल 12 आरोपितों को तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ समय के दौरान बठिंडा शहर में तीन हत्याएं हुई थीं, जिनमें वांछित 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर 2025 को धोबियाना बस्ती में झगड़ा हुआ था, जिसमें दो सगे भाइयों धर्मिंदर सिंह और जतिंदर सिंह की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

बठिंडा पुलिस ने इस दौरान हत्या में वांछित आरोपित गुरमन सिंह और नूरजोत सिंह उर्फ नूर को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जबकि प्रिंस अमली को हरियाणा से और सुखप्रीत सिंह चोचो को जालंधर से पकड़ा गया। इसी मामले में वांछित विस्की को बठिंडा की धोबियाना बस्ती से गिरफ्तार कर लिया गया है।

एसपी सिटी ने बताया कि दोनों सगे भाइयों की हत्या के बाद आरोपित अलग-अलग स्थानों पर जाकर छिप गए थे। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए बठिंडा पुलिस लगातार विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। इसके लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं, जिन्होंने दिल्ली, हरियाणा, जालंधर और बठिंडा में छापेमारी कर पांचों आरोपियों को काबू कर लिया। एसपी सिटी ने बताया कि इसके अलावा बठिंडा पुलिस ने विभिन्न अपराधों और दो हत्या मामलों में वांछित आठ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड और तमिलनाडु में छिपे हुए थे। पुलिस टीमों ने इन राज्यों में छापेमारी कर विभिन्न हत्या मामलों और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपितों ने महावीर और शिवम उर्फ नौजवान की हत्या की थी। थाना सिविल लाइन में दर्ज मामले में चार आरोपित फरार चल रहे थे। बठिंडा पुलिस लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और तमिलनाडु में छापेमारी कर करण, निवासी गांव उलौली, जिला खड़गई (बिहार) को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया, जबकि मनोज कुमार को तमिलनाडु से पकड़ा गया।

इसी तरह एक अन्य मामले में वांछित सुखप्रीत सिंह चोचो को जालंधर से और प्रिंस भैया को बठिंडा से गिरफ्तार किया गया। अपराध करने के बाद ये आरोपी अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि इसके अलावा थाना सिविल लाइन में मार्च 2025 के दौरान दर्ज मामले में फरार चल रहे अनुज कुमार, निवासी बेअंत नगर बठिंडा को बीकानेर से और सन्नी काला को मोहाली से गिरफ्तार किया गया है।