पंजाब के मानसा में दर्दनाक हादसा, चार गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर; मची चीख पुकार

मानसा-पटियाला मार्ग पर ख्याला कलां के पास चार वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रक चालक द्वारा सीवर के पानी से बचने की कोशिश में बोलेरो से टक्कर हुई और दोनों पलट गए। फिर दो कारें और एक मारुति वैन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क पर बह रहा गंदा पानी दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। ग्रामीणों ने डीसी से समस्या का समाधान करने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, मानसा। मानसा-पटियाला मुख्य मार्ग पर ख्याला कलां के सरकारी अस्पताल के पास दोपहर को सड़क हादसे में चार वाहन एक साथ टकरा गए। मानसा से भीखी की ओर जा रहे ट्रक (एनएल 01-एन 3881) चालक शुभकरण सिंह ने सड़क पर बह रहे सीवर के पानी से बचने के लिए ट्रक को दूसरी ओर काटने की कोशिश की तो सामने से आ रही एक बोलेरो गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई।

टक्कर के बाद तेज आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते दोनों वाहन पलट गए। बोलेरो में सवार तीन लोगों और ट्रक में मौजूद दो लोगों को बचाया गया। इस बीच भीखी की ओर से आ रही दो कारें ट्रक और पलटी बोलेरो जीप से टकरा गईं।

इसके अलावा पांच लोगों से भरी मारुति कार ख्याला कलां अस्पताल की दीवार से टकरा गई। कार सवारों को भी चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव ख्याला कलां का गंदा पानी मुख्य सड़क पर बहता है। सड़क पर पानी होने के कारण पैदल यात्री और मोटरसाइकिल सवार सड़क के बीचों-बीच चलते हैं।