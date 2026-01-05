बठिंडा में दो जगहों पर चोरों का तांडव, चावल शेलर से 5 लाख के 275 कट्टे चोरी; एक घर से 6 लाख के गहने-नकद उड़ाए

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं में चोरों ने लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में गांव भांगीबांदर स्थित एक चावल शेलर से चोरों ने रात के समय सेंधमारी कर 275 गट्टे चावल चोरी कर लिए।

तलवंडी साबो थाना पुलिस को दी शिकायत में सतपाल सिंह निवासी रामा मंडी ने बताया कि उनका गांव भांगीबांदर में चावल का शेलर है, जहां से चोरी हुए चावल की कीमत करीब पांच लाख रुपए आंकी गई है। दूसरे मामले में कनाल कॉलोनी थाना क्षेत्र के परसराम नगर में अज्ञात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर एक लाख 70 हजार रुपए नकद और सवा तीन तोले सोने के गहने चोरी कर लिए।