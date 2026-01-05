बठिंडा में दो जगहों पर चोरों का तांडव, चावल शेलर से 5 लाख के 275 कट्टे चोरी; एक घर से 6 लाख के गहने-नकद उड़ाए
बठिंडा जिले में दो बड़ी चोरियों से हड़कंप मच गया है। गांव भांगीबांदर के एक चावल शेलर से चोरों ने रात में 275 चावल के कट्टे चुराए, जिनकी कीमत लगभग पांच ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिले में अलग-अलग स्थानों पर हुई चोरी की घटनाओं में चोरों ने लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने दोनों मामलों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले में गांव भांगीबांदर स्थित एक चावल शेलर से चोरों ने रात के समय सेंधमारी कर 275 गट्टे चावल चोरी कर लिए।
तलवंडी साबो थाना पुलिस को दी शिकायत में सतपाल सिंह निवासी रामा मंडी ने बताया कि उनका गांव भांगीबांदर में चावल का शेलर है, जहां से चोरी हुए चावल की कीमत करीब पांच लाख रुपए आंकी गई है। दूसरे मामले में कनाल कॉलोनी थाना क्षेत्र के परसराम नगर में अज्ञात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर एक लाख 70 हजार रुपए नकद और सवा तीन तोले सोने के गहने चोरी कर लिए।
शिकायतकर्ता ललित कुमार ने बताया कि चोरी गए गहनों की कीमत करीब साढ़े चार लाख रुपए है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से जांच की और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी मामलों में जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।