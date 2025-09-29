'मानसा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव', सिद्धू मूसेवाला के पिता का एलान; भावुक होते हुए बोले- बेटे का सपना करूंगा पूरा

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने 2027 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मानसा में एक कार्यक्रम में उन्होंने चुनाव लड़ने और जीतने की घोषणा की और लोगों से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि वे सिद्धू मूसेवाला के सपने को पूरा करने के लिए विधानसभा की ओर बढ़ेंगे।

संवाद सहयोगी, मानसा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने रविवार को मानसा में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे।

बलकौर सिंह ने कहा, "मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत हासिल करूंगा। मुझे आपका समर्थन चाहिए। किसी भी प्रकार का वहम न रखें, हम पूरी ताकत से चुनाव में उतरेंगे।" उनकी करीबी संबंधों के कारण पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलने की संभावना है।

इससे पहले, बलकौर सिंह के बठिंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं थीं, लेकिन उन्होंने इस पर स्पष्टता दी थी कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बलकौर सिंह ने कहा कि उनका बेटा सिद्धू मूसेवाला विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ने का सपना देखता था।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "अब हम सिद्धू की तस्वीर को दिल में रखकर विधानसभा की ओर बढ़ेंगे। अगली लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसे लड़ने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि बेटे के निधन के बाद उन्हें डर था कि लोग उन्हें भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि लोग अब भी उन्हें अपने दिलों में बसाए हुए हैं।

बलकौर सिंह ने कहा, "मैं आपसे वादा करता हूं कि भले ही हम निहत्थे हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं। आप सभी डटे रहें, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, केवल आप लोगों का समर्थन चाहिए।" गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला ने 2022 में मानसा विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।