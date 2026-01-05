पंजाब: तलवंडी साबो में कड़ाके की ठंड, शीतलहर ने ठप किया जनजीवन; घनी धुंध से यातायात हुआ प्रभावित
तलवंडी साबो में कड़ाके की शीत लहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। तापमान में गिरावट और घनी धुंध से यातायात प्रभावित हुआ है। जिला प्रशासन ने स्कूलों ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, तलवंडी साबो। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जारी कड़ाके की शीत लहर ने आम जनजीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया है। तापमान में लगातार आ रही गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। लोग अलाव तापते, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए और चाय-कॉफी का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर घनी धुंध के कारण दृश्यता कम होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है।
कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है, जिससे बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि इस तरह की ठंड में बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम से खाली नहीं था, इसलिए छुट्टियों का फैसला समय की जरूरत था। प्रिंसिपल लखविंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि शीत लहर का असर केवल पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ रहा है।
समाजसेवी सुखपाल सिंह चाहल ने बताया कि सुबह मजदूरी पर जाने वाले मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान और दुकानदार ठंड से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए यह मौसम काफी कठिन बन गया है, जिसे देखते हुए सामाजिक संस्थाओं द्वारा कंबल और गर्म कपड़े वितरित करने की मांग भी उठ रही है।
शहीद बाबा दीप सिंह सिविल अस्पताल तलवंडी साबो के एसएमओ डाक्टर रवि कांत गुप्ता ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें, गर्म कपड़े पहनें, गर्म पदार्थों का सेवन करें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ठंड के कारण खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक शीत लहर जारी रहने की संभावना है और तापमान में और गिरावट आ सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
