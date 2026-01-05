बठिंडा में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, शख्स को कृपाण-गंडासे से हमला कर किया गंभीर रूप से घायल
बठिंडा के कराड़वाला गांव में पुरानी रंजिश के चलते संदीप सिंह पर पांच लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर रामपुरा पुलिस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा जिले के गांव कराड़वाला में पुरानी रंजिश के चलते पांच लोगों ने एक व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर रामपुरा पुलिस थाना ने पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
गांव कराड़वाला निवासी संदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के अमनदीप सिंह, महिकदीप सिंह और रानू सिंह के साथ उसका काफी समय से विवाद चला आ रहा था। इसी रंजिश के चलते उक्त तीनों आरोपियों ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उसे रास्ते में घेर लिया और कृपाण, गंडासा व लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल संदीप सिंह को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद अमनदीप सिंह और महिकदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
