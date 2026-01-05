बठिंडा में पुरानी रंजिश का खूनी खेल, शख्स को कृपाण-गंडासे से हमला कर किया गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा जिले के गांव कराड़वाला में पुरानी रंजिश के चलते पांच लोगों ने एक व्यक्ति पर तेजधार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। सदर रामपुरा पुलिस थाना ने पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गांव कराड़वाला निवासी संदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के अमनदीप सिंह, महिकदीप सिंह और रानू सिंह के साथ उसका काफी समय से विवाद चला आ रहा था। इसी रंजिश के चलते उक्त तीनों आरोपियों ने दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर उसे रास्ते में घेर लिया और कृपाण, गंडासा व लोहे की रॉड से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।