बठिंडा में गलत दिशा से आ रही पीआरटीसी बस ने बुलेट मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, फौजी के बेटे की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा-मलोट रोड पर बल्लुआणा टोल प्लाजा के नजदीक सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आरोप है कि गलत दिशा से आ रही सरकारी पीआरटीसी बस ने सामने से आ रहे बुलेट मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव करमगढ़ सत्तरा निवासी सुखमंदीप सिंह पुत्र राम कृष्ण के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, सुखमंदीप सिंह सोमवार देर शाम बल्लुआणा में ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन खत्म होने के बाद वह अपने बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस गांव लौट रहा था। इसी दौरान बल्लुआणा टोल प्लाजा के पास कथित तौर पर गलत दिशा से आ रही पीआरटीसी बस ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, हादसे के बाद बस चालक मौके पर रुकने के बजाय बस लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि चालक बठिंडा की तरफ जाने की बजाय गांवों के रास्ते बस लेकर वापस मलोट पहुंच गया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बस का पीछा किया और आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।