PNB Bank की बड़ी चेतावनी! 10 नवंबर को बंद हो जाएंगे ये अकाउंट, जानें क्या है बचने की तरीका

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (Punjab national bank) में है और आपने उसका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपके लिए बहुत जरूरी अपडेट है। बैंक ने उन ग्राहकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है, जिनके अकाउंट पिछले तीन साल से बिल्कुल बंद पड़े हैं और उनका बैंक बैलेंस भी जीरो है।

पीएनबी ने नए नियमों (PNB New Rules) के मुताबिक, ऐसे खातों को 10 नवंबर 2026 के बाद बंद किया जा सकता है। बैंक का ये कदम सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया गया है, क्योंकि लंबे समय से इस्तेमाल न होने वाले खातों का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बना रहता है।

किसका खाता होगा बंद? बैंक के नोटिस के अनुसार, ये नियम सिर्फ चुनिंदा खातों पर लागू होगा। अगर आपकी इन शर्तों से मेल खाता है, तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है: खाते में कोई पैसा न हो (बैलेंस शून्य हो)।

30 सितंबर 2026 तक लगातार 3 साल से (यानी 30 सितंबर 2023 के बाद से) उस खाते में कोई लेन-देन (ट्रांजेक्शन) न हुआ हो।

पुराना और इनएक्टिव सैलरी अकाउंट जिससे कई दिनों से कोई लेनदेन नहीं हुआ हो। खाता बंद होने से कैसे रोकें? अगर आपके पास भी ऐसे खाता है जो बंद हो सकता है, तो आपके पास भी कुछ दिन ही बाकी हैं। अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए तुरंत ये काम करें: