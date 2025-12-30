बठिंडा में 31 दिसंबर के जश्न पर पुलिस की कड़ी नजर, शराब पीकर हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं
बठिंडा में नववर्ष 2026 के आगमन से पहले 31 दिसंबर की रात होने वाले जश्न के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। शहर के होटलों, रेस्टो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बठिंडा। नववर्ष 2026 के आगमन से पहले 31 दिसंबर की रात को शहर के विभिन्न होटलों, रेस्टोरेंटों और क्लबों में जश्न के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर युवाओं और परिवारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं, दूसरी ओर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यापक रणनीति तैयार कर ली है।
संवेदनशील जगहों की विशेष निगरानी
पुलिस प्रशासन के अनुसार, 31 दिसंबर की रात शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। प्रमुख चौक-चौराहों, बाजारों, होटल परिसरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की पैदल और वाहन गश्त बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था या दुर्घटना को रोका जा सके।
नशे में गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई
एसएसपी अमनीत कौंडल ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान अक्सर शराब पीकर वाहन चलाने, तेज आवाज में गाने बजाने, सड़क पर हुड़दंग मचाने और लड़ाई-झगड़े की शिकायतें सामने आती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे चालकों के वाहन जब्त किए जा सकते हैं।
अवैध गतिविधियों पर पुलिस की नजर
होटलों और रेस्टोरेंटों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी पुलिस प्रशासन सतर्क है। आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय सीमा का पालन करें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि न होने दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कार्यक्रम स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था सुचारू हो और सड़क पर जाम की स्थिति न बने।
शांति भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं
एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग, अश्लील हरकतें या शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की जा सकती है।
महिला पुलिसकर्मियों की भी लगेगी ड्यूटी
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएगी और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रहेंगे। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
नए साल पर शांति बनाए रखने की अपील
पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नववर्ष का स्वागत शांति, संयम और जिम्मेदारी के साथ करें। शराब पीकर वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों की सुविधा का भी ध्यान रखें। पुलिस का कहना है कि सहयोग मिलने पर ही शहर में सुरक्षित और खुशहाल माहौल में नए साल का जश्न मनाया जा सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।