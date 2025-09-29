बठिंडा में पुलिस ने नशा तस्करों को दबोचा, हेरोइन और कैप्सूल बरामद; दंपति समेत चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बठिंडा। पुलिस ने अलग-अलग जगहों से एक दंपति समेत चार लोगों को 25.70 ग्राम हेरोइन और 1500 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है।

थाना सिविल लाइन पुलिस ने स्लिप रोड स्थित संत कबीर कॉन्वेंट स्कूल के पास से बेअंत सिंह नगर निवासी विक्की कुमार को 5.70 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है।

इसी तरह थाना सिटी रामपुरा पुलिस ने आरोपित दंपति बलविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमजीत कौर को 20 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। थाना तलवंडी साबो पुलिस ने गांव लहरी से आरोपित यादविंदर सिंह निवासी गांव नंगल को 1500 नशीले कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया।