Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बठिंडा में पुलिस ने नशा तस्करों को दबोचा, हेरोइन और कैप्सूल बरामद; दंपति समेत चार गिरफ्तार

    By Nitin Singla Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:06 PM (IST)

    बठिंडा पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करके एक दंपति समेत चार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 25.70 ग्राम हेरोइन और 1500 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। सिविल लाइन पुलिस ने विक्की कुमार को हेरोइन के साथ पकड़ा जबकि रामपुरा पुलिस ने बलविंदर सिंह और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। तलवंडी साबो पुलिस ने यादविंदर सिंह को नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने नशा तस्करी में दंपति समेत चार गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। पुलिस ने अलग-अलग जगहों से एक दंपति समेत चार लोगों को 25.70 ग्राम हेरोइन और 1500 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया है।

    थाना सिविल लाइन पुलिस ने स्लिप रोड स्थित संत कबीर कॉन्वेंट स्कूल के पास से बेअंत सिंह नगर निवासी विक्की कुमार को 5.70 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है।

    इसी तरह थाना सिटी रामपुरा पुलिस ने आरोपित दंपति बलविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमजीत कौर को 20 ग्राम हेरोइन समेत गिरफ्तार किया है। थाना तलवंडी साबो पुलिस ने गांव लहरी से आरोपित यादविंदर सिंह निवासी गांव नंगल को 1500 नशीले कैप्सूल समेत गिरफ्तार किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें