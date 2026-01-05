Language
    बठिंडा में ऑनलाइन गेमिंग एप से खेला जा रहा सट्टा, नाबालिग युवाओं को बनाया जा रहा निशाना; मुख्यमंत्री से हस्ताक्षेप की अपील

    By Nitin Singla Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    बठिंडा में ऑनलाइन गेमिंग सट्टे का एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जो नाबालिगों और व्यापारियों को निशाना बना रहा है। पीड़ितों ने पुलिस और ईडी पर कार्रवाई न ...और पढ़ें

    ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के जाल में फंस रहे बठिंडा के लोग (प्रतिकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जहां कई बड़े नामी सेलिब्रिटी पर कार्रवाई की हैं, वहीं बठिंडा में कथित रूप से चल रहे ऑनलाइन गेमिंग सट्टे के गिरोह पर न तो पुलिस और न ही ईडी की कोई नजर पड़ रही है। इससे पीड़ित लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है।

    'रामा मंडी में चल रहा ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क'

    इस संबंध में स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रामा मंडी में ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप का एक संगठित नेटवर्क चल रहा है। पहले यह गिरोह बठिंडा के पॉश इलाके से अपना नेटवर्क संचालित कर रहा था, लेकिन अब ठिकाना बदलकर यह अवैध धंधा जारी रखा जा रहा है। 

    उन्होंने ने बताया कि कुछ वर्ष पहले इन लोगों ने उनके नाबालिग बेटे को अपने झांसे में फंसाकर करीब तीन लाख रुपये ऐंठ लिए थे। 

    नाबालिग बच्चों को बनाया जा रहा निशाना

    अशोक ने आरोप लगाया कि यह गिरोह खास तौर पर नाबालिग बच्चों, बड़े घरों के बच्चों और व्यापारियों को निशाना बनाता है। आरोपी पैसे दोगुना करने का लालच देकर उन्हें लालच देते हैं। जब पीड़ित पैसा देने से मना करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जाती हैं। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि बठिंडा में बैठकर यह गिरोह अन्य राज्यों के लोगों को भी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से शिकार बना रहा है। 

    अशोक कुमार के अनुसार, इस मामले को लेकर वह पंजाब के डीजीपी, एसएसपी बठिंडा, डीएसपी तलवंडी साबो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखित शिकायत भेज चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव और पुलिस के उच्च अधिकारियों से कथित संबंधों के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

    'आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं'

    अशोक कुमार ने बताया कि हाल ही में इस गिरोह ने स्थानीय निवासी दीपक कुमार को भी अपना शिकार बनाया, जो इनके झांसे में आकर करीब डेढ़ करोड़ रुपये गंवा चुका है। दीपक कुमार द्वारा भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन बावजूद इसके अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

    पीड़ितों का आरोप है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के जरिए यह गिरोह अब तक हजारों लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका है और इस पैसे को महंगी गाड़ियों व प्रॉपर्टी में निवेश किया गया है।

    मुख्यमंत्री भगवंत मान से मदद की गुहार

    अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े इस कथित गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनकी संपत्तियां जब्त कर पीड़ितों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए, ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह के जाल में फंसकर बर्बाद न हो।