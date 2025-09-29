Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करने के मामले में जारी किया था समन

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:16 PM (IST)

    भाजपा सांसद कंगना रनौत बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी मामले में बठिंडा अदालत में पेश नहीं हुईं। अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। वकील रघवीर सिंह के अनुसार पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए पर वे तामील नहीं हो सके। दोबारा समन जारी होने के बाद भी कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं।

    prefferd source google
    Hero Image
    अदालत में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत। फोटो फाइल

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत बठिंडा की अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने उनको समन जारी किया था।

    महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह के अनुसार, इससे पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए थे। लेकिन उनको किसी ने हासिल नहीं किया।

    इसके बाद कंगना के नाम पर दोबारा समन जारी किए। जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वह फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें