अदालत में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करने के मामले में जारी किया था समन

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत बठिंडा की अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने उनको समन जारी किया था।

महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह के अनुसार, इससे पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए थे। लेकिन उनको किसी ने हासिल नहीं किया।

इसके बाद कंगना के नाम पर दोबारा समन जारी किए। जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वह फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुई।