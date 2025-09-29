अदालत में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, बुजुर्ग महिला पर टिप्पणी करने के मामले में जारी किया था समन
भाजपा सांसद कंगना रनौत बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी मामले में बठिंडा अदालत में पेश नहीं हुईं। अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। वकील रघवीर सिंह के अनुसार पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए पर वे तामील नहीं हो सके। दोबारा समन जारी होने के बाद भी कंगना कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बुजुर्ग किसान महिला महिंदर कौर पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद कंगना रनौत बठिंडा की अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत ने उनको समन जारी किया था।
महिंदर कौर के वकील रघवीर सिंह के अनुसार, इससे पहले भी कंगना रनौत को समन जारी किए गए थे। लेकिन उनको किसी ने हासिल नहीं किया।
इसके बाद कंगना के नाम पर दोबारा समन जारी किए। जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन वह फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुई।
