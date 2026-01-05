मानहानि केस में बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की अर्जी दाखिल; 15 को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, बठिंडा। भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे एक मानहानि मामले में सोमवार को बठिंडा की अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला तीन कृषि कानूनों के विरोध के दौरान एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर की गई उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

सुनवाई के दौरान कंगना रनौत अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुईं, जबकि उनकी ओर से उनके वकील अदालत में उपस्थित हुए। इस दौरान महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहिणीवाल ने अदालत में तीन और गवाहों को पेश करने संबंधी आवेदन दाखिल किया।

वहीं, कंगना रनौत के वकील ने भाजपा सांसद को निजी पेशी से छूट देने की अर्जी दाखिल की। इस पर महिंदर कौर के वकील ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि कंगना रनौत जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रही हैं और उन्हें पेशी से छूट देना उचित नहीं है।

उन्होंने अदालत से कंगना की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की। महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहिणीवाल ने बताया कि इससे पहले भी इस मामले में दो गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और कुछ अहम सबूत अदालत के समक्ष रखे गए हैं।

उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष पिछले चार वर्षों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन लगातार पेशी से बचने की कोशिशें की जा रही हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी तय कर दी।