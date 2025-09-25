Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमल कौर हत्याकांड आरोपी बठिंडा कोर्ट में पेश, चालान की प्रतियां सौंपी गईं

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:32 PM (IST)

    बठिंडा के चर्चित कमल कौर भाभी हत्याकांड में गिरफ्तार जसप्रीत और निमृत को थाना कैंट पुलिस ने सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। जज ने दोनों को सम्मान से बुलाया और पुलिस ने उन्हें चालान की प्रतियां सौंपी। पंजाब पुलिस ने 6 सितंबर को चालान दाखिल किया था। अभी तीन और आरोपितों की गिरफ्तारी बाकी है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    कमल कौर भाभी कत्ल मामले में गिरफ्तार आरोपित कोर्ट में किए गए पेश। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बहुचर्चित कमल कौर भाभी कत्ल मामले में गिरफ्तार आरोपित जसप्रीत और निमृत को वीरवार को थाना कैंट पुलिस पूरे सुरक्षा प्रबंधन के बीच बठिंडा कोर्ट में पेश किया गया।

    पेशी के दौरान जज ने दोनों को सम्मान के साथ बुलाया और पुलिस ने उन्हें चालान की कापियां सौंपी। इस मामले में पंजाब पुलिस 6 सितंबर को ही चालान दाखिल कर चुकी है, जिसके बाद जसप्रीत और निमृत को गिरफ्तार किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत में पेशी के दौरान दोनों आरोपितों को आरोपपत्र की प्रतियां सौंप दी गईं। पुलिस जांच में अभी तीन और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, जिनमें अमृतपाल पाल मेहरो, रंजीत सिंह और एक अज्ञात शामिल हैं।

    पुलिस की टीमें लगातार इनकी तलाश में दबिश दे रही हैं। कमल कौर की हत्या से जुड़े इस मामले को लेकर शहर में काफ़ी चर्चा है और परिजन न्याय की आस लगाए हुए हैं।