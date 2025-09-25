कमल कौर हत्याकांड आरोपी बठिंडा कोर्ट में पेश, चालान की प्रतियां सौंपी गईं

जागरण संवाददाता, बठिंडा। बहुचर्चित कमल कौर भाभी कत्ल मामले में गिरफ्तार आरोपित जसप्रीत और निमृत को वीरवार को थाना कैंट पुलिस पूरे सुरक्षा प्रबंधन के बीच बठिंडा कोर्ट में पेश किया गया।

पेशी के दौरान जज ने दोनों को सम्मान के साथ बुलाया और पुलिस ने उन्हें चालान की कापियां सौंपी। इस मामले में पंजाब पुलिस 6 सितंबर को ही चालान दाखिल कर चुकी है, जिसके बाद जसप्रीत और निमृत को गिरफ्तार किया गया था।