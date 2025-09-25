कमल कौर हत्याकांड आरोपी बठिंडा कोर्ट में पेश, चालान की प्रतियां सौंपी गईं
बठिंडा के चर्चित कमल कौर भाभी हत्याकांड में गिरफ्तार जसप्रीत और निमृत को थाना कैंट पुलिस ने सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। जज ने दोनों को सम्मान से बुलाया और पुलिस ने उन्हें चालान की प्रतियां सौंपी। पंजाब पुलिस ने 6 सितंबर को चालान दाखिल किया था। अभी तीन और आरोपितों की गिरफ्तारी बाकी है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। परिजन न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। बहुचर्चित कमल कौर भाभी कत्ल मामले में गिरफ्तार आरोपित जसप्रीत और निमृत को वीरवार को थाना कैंट पुलिस पूरे सुरक्षा प्रबंधन के बीच बठिंडा कोर्ट में पेश किया गया।
पेशी के दौरान जज ने दोनों को सम्मान के साथ बुलाया और पुलिस ने उन्हें चालान की कापियां सौंपी। इस मामले में पंजाब पुलिस 6 सितंबर को ही चालान दाखिल कर चुकी है, जिसके बाद जसप्रीत और निमृत को गिरफ्तार किया गया था।
अदालत में पेशी के दौरान दोनों आरोपितों को आरोपपत्र की प्रतियां सौंप दी गईं। पुलिस जांच में अभी तीन और लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, जिनमें अमृतपाल पाल मेहरो, रंजीत सिंह और एक अज्ञात शामिल हैं।
पुलिस की टीमें लगातार इनकी तलाश में दबिश दे रही हैं। कमल कौर की हत्या से जुड़े इस मामले को लेकर शहर में काफ़ी चर्चा है और परिजन न्याय की आस लगाए हुए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।