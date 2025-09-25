जीदा ब्लास्ट कांड: मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह का पुलिस रिमांड 30 सितंबर तक बढ़ा, आतंकी लिंक की जांच तेज

Language
    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:27 PM (IST)

    जीदा ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह को बठिंडा पुलिस ने अदालत में पेश किया जहां पुलिस रिमांड को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। सुरक्षा कारणों से पुलिस खुलासे नहीं कर रही है लेकिन जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि उसके आतंकी लिंक और साजिश का पर्दाफाश हो सके। पुलिस आरोपी की सुरक्षा को भी पुख्ता कर रही है।

    जीदा ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह का पुलिस रिमांड 30 सितंबर तक बढ़ा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। जीदा ब्लास्ट कांड में पकड़े गए मुख्य आरोपित 19 वर्षीय गुरप्रीत सिंह को वीरवार को दोबारा से बठिंडा पुलिस ने जिला अदालत में पेश किया। इस दौरान पुलिस ने आरोपित से पूछताछ करने के लिए ओर पुलिस रिमांड की मांग की। अदालत ने पुलिस की मांग को स्वीकार करऐ हुए 30 सितंबर तक का पांच दिन का रिमांड बढ़ा दिया।

    इससे पहले आरोपित को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन का पुलिस रिमांड मिला था। यह रिमांड 25 सितंबर को समाप्त हो गया था। इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आरोपित को सीधे कोर्ट में ले जाने की बजाय ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया था। आरोपित गुरप्रीत सिंह की कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रही।

    पुलिस ने चारों ओर से घेरा बना रखा था और किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोर्ट परिसर के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। बता दें कि जीदा ब्लास्ट कांड ने न सिर्फ पंजाब, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर ला दिया था। जांच के दौरान आरोपित के कई आतंकी लिंक खंगाले जा रहे हैं। पुलिस और जांच एजेंसियां अब उसके संपर्क सूत्रों और नेटवर्क पर फोकस कर रही हैं।

    इसमें पुलिस सूत्रों का कहना है कि गुरप्रीत सिंह से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए है,लेकिन सुरक्षा कारणों के साथ दूसरे आरोपितों को कानून की गिरफ्त में लेने के लिए जानकारी को सांझा नहीं किया जा रहा है। पुलिस सात दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है व अब पांच दिन का समय फिर से लिया है।

    इससे इस बात को बल मिल रहा है कि आरोपित सामान्य आपराधी नहीं है, बल्कि उसके तार देशविरोधी ताकतों के साथ काफी गहरे जुड़े हुए है। इस मामले में अब तक सेना के साथ एएनआई की एंट्री हो चुकी है व जीदा गांव में रची जा रही साजिश की पर्त खोलने में जुटे हुए है। इसी के चलते जानकारी सार्वजनिक करने में काफी सावधानी रखी जा रही है।

    वही इस दौरान पुलिस आरोपी की सुरक्षा को भी पुख्ता करके चल रही है ताकि राज खुलने के डर से कोई उस पर जानलेवा हमला न कर सके। फिलहाल पुलिस अधिकारियो का कहना है कि आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है व आने वाले समय में उसकी साजिश व सहयोगी के संबंध में विस्तार से खुलासा किया जाएगा।