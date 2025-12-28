कनाडा पुलिस में मानसा के जसपाल सिंह का चयन, पूरे गांव में खुशी का माहौल

संवाद सहयोगी, मानसा। जिले के गांव बुर्ज राठी के एक युवक को कनाडा के एडमिंटन में पुलिस की नौकरी मिल गई। वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद मार्च 2018 में पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। वहां जाकर उन्होंने मास्टर डिग्री की। प्राइवेट नौकरी करते उसने वहां पुलिस का एग्जाम पास किया और टेस्ट पास करने के बाद 1 दिसंबर 2025 को पुलिस की नौकरी मिल गई।

वह करीब डेढ़ साल पहले ही पीआर हुआ है। गांव बुर्ज राठी के कौर सिंह के बेटे जसपाल सिंह की लगन और चेष्टा थी कि उसने प्राइवेट नौकरी करते पुलिस की सरकारी नौकरी भी करेगा। अपने बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने दिन-रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जसपाल सिंह के सेवानिवृत्त पिता सूबेदार कौर सिंह ने बताया कि वे इस समय फरीदकोट जिले के गांव कम्मेआना में रहते हैं, लेकिन उनकी जमीन और दूसरे कारोबार गांव बुर्ज राठी से जुड़े हैं।

पंजाब के बुरे समय साल 1990 में सेना में सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे। उनके बेटे जसपाल सिंह का भी यही सपना है। वे कनाडा गए और पुलिस की नौकरी कर ली। वे अभी वहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें गर्व है कि विदेश जाकर नौकरी करना और सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात है। जसपाल सिंह कहते हैं कि मेहनत और सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती।