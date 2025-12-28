Language
    कनाडा पुलिस में मानसा के जसपाल सिंह का चयन, पूरे गांव में खुशी का माहौल

    By Munish Jindal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    मानसा जिले के गांव बुर्ज राठी के जसपाल सिंह को कनाडा के एडमिंटन में पुलिस की नौकरी मिली है। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के बाद 2018 में कनाडा गए जसपाल ने ...और पढ़ें

    गांव बुर्ज राठी का जसपाल सिंह कनाडा पुलिस में भर्ती।

    संवाद सहयोगी, मानसा। जिले के गांव बुर्ज राठी के एक युवक को कनाडा के एडमिंटन में पुलिस की नौकरी मिल गई। वह कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बाद मार्च 2018 में पढ़ाई के लिए कनाडा गए थे। वहां जाकर उन्होंने मास्टर डिग्री की। प्राइवेट नौकरी करते उसने वहां पुलिस का एग्जाम पास किया और टेस्ट पास करने के बाद 1 दिसंबर 2025 को पुलिस की नौकरी मिल गई।

    वह करीब डेढ़ साल पहले ही पीआर हुआ है। गांव बुर्ज राठी के कौर सिंह के बेटे जसपाल सिंह की लगन और चेष्टा थी कि उसने प्राइवेट नौकरी करते पुलिस की सरकारी नौकरी भी करेगा। अपने बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने दिन-रात मेहनत की और अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। जसपाल सिंह के सेवानिवृत्त पिता सूबेदार कौर सिंह ने बताया कि वे इस समय फरीदकोट जिले के गांव कम्मेआना में रहते हैं, लेकिन उनकी जमीन और दूसरे कारोबार गांव बुर्ज राठी से जुड़े हैं।

    पंजाब के बुरे समय साल 1990 में सेना में सूबेदार के पद पर भर्ती हुए थे। उनके बेटे जसपाल सिंह का भी यही सपना है। वे कनाडा गए और पुलिस की नौकरी कर ली। वे अभी वहीं ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उन्हें गर्व है कि विदेश जाकर नौकरी करना और सरकारी नौकरी मिलना बड़ी बात है। जसपाल सिंह कहते हैं कि मेहनत और सच्ची लगन कभी बेकार नहीं जाती।

    कई मुश्किल टेस्ट पास करने के बाद जब उन्हें कनाडा पुलिस में नौकरी मिली, तो उन्हें लगा कि मेहनत करके कोई भी ऊंचा पद हासिल कर सकता है। वे कहते हैं कि कनाडा के कानून और नियमों के मुताबिक वे इस नौकरी को अपना फर्ज समझेंगे और उनके लिए यह कामयाबी आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बराबर है।गांव बुर्ज राठी के पूर्व सरपंच बलजिंदर सिंह घाली ने कहा कि इस प्रतिभावान नौजवान ने लगातार मेहनत और लगन से अपना लक्ष्य हासिल किया है और कनाडा जाकर पुलिस की नौकरी हासिल की है। यह इलाके और पंजाब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दूसरे युवाओं को भी ऐसे युवाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जसपाल सिंह को गांव में बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने गांव का नाम रोशन किया है।