जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा टीम ने जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के आपरेटिव्स के लिए कथित तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित पर बठिंडा छावनी (कैंट) स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों की संवेदनशील जानकारी और लोकेशन पाकिस्तान में बैठे आईएसआई आपरेटिव्स तक पहुंचाने का आरोप है।

इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान जिला फिरोजपुर के गांव जखरावा वासी सतनाम सिंह उर्फ सत्तू के रूप में हुई है। काउंटर इंटेलिजेंस बठिंडा ने विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर स्थानीय पुलिस बठिंडा और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट, बठिंडा (साउथ वेस्टर्न कमांड) के सहयोग से यह कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, आरोपित के पाकिस्तान स्थित आपरेटिव्स के साथ कथित संबंधों की जानकारी मिलने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपित कई पाकिस्तानी आईएसआई आपरेटिव्स के संपर्क में था। उनके निर्देशों पर बठिंडा कैंट में स्थित सैन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी और उनके स्थान संबंधी संवेदनशील विवरण साझा कर रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह जानकारी जासूसी के उद्देश्य से भेजी जा रही थी, जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को संभावित खतरा पैदा हो सकता था।

इनमें 14 मई 2022 को थाना सदर फिरोजपुर में दर्ज मामला शामिल है, जिसमें आरोपित जमानत पर है। इसके अलावा 27 फरवरी 2026 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में ड्रोन और कारतूस बरामदगी के संबंध में वह वांछित है।

वहीं, 22 सितंबर 2026 को थाना अरिफ के में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में 6.25 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के संबंध में भी आरोपी की तलाश थी। जांच एजेंसियां अब आरोपित से पूछताछ के आधार पर उसके जासूसी नेटवर्क की पूरी जानकारी जुटाने, पाकिस्तान स्थित आपरेटिव्स से उसके संपर्कों की पुष्टि करने और इस गतिविधि में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हैं।

एजेंसी ने आईएसआई आपरेटिव्स के निर्देशों पर सैन्य प्रतिष्ठानों और सैन्य कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कथित तौर पर लगाए गए दो सीसीटीवी कैमरे भी बरामद किए हैं। इसके साथ ही बठिंडा में पेट्रोल बम हमले के दो मामलों को भी सुलझाने का दावा किया गया है।