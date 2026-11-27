नवनीत छिब्बर, फतेहगढ़ साहिब। सरहिंद-ब्राह्मण माजरा बाइपास फ्लाईओवर के पास रेलवे के लूप ट्रैक पर सीमेंट के भारी पिलर रखकर बड़े रेल हादसे को अंजाम देने की नाकाम साजिश के मामले में जीआरपी (राजकीय रेलवे पुलिस) को बड़ी सफलता मिली है। एआईजी जीआरपी अमरदीप सिंह के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने घटनास्थल के समीप बाइपास फ्लाईओवर के पास रहने वाले 26 वर्षीय युवक मोंटू को उसके घर से गिरफ्तार किया है।

डीएसपी गुरदीप सिंह की अगुवाई में गठित इस एसआईटी ने शुरुआती जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए। पुलिस के मुताबिक, फुटेज में आरोपित मध्यरात्रि के समय संदिग्ध परिस्थितियों में घटनास्थल के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है। इसी आधार पर उसकी पहचान कर गिरफ्तारी की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित मोंटू पर पहले से चोरी के तीन मामले दर्ज हैं।

जांच अधिकारी यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस हरकत के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इसमें उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी शामिल है। गौरतलब है कि मंगलवार रात 12:19 बजे जम्मू जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के गार्ड की सतर्कता से समानांतर लूप ट्रैक पर रखे एफएम लिखे दो भारी पिलरों का समय रहते पता चल गया था, जिससे एक बड़ा रेल हादसा टल गया।