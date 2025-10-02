Language
    बठिंडा की इबादत कौर ने रचा नया कीर्तिमान, आंखों पर पट्टी बांधकर किया ये काम, इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज

    By Sahil Garg Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    बठिंडा की 8 वर्षीय इबादत कौर ने इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इबादत ने आँखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट 56 सेकंड में 100 अंग्रेजी शब्दों को संक्षिप्त और पूर्ण रूप में सुनाया। एसएसपी अमनीत कौडल ने इबादत कौर को सम्मानित किया और उनकी असाधारण प्रतिभा की सराहना की। यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है।

    इबादत कौर ने इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज कराया नाम

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में बठिंडा जिले के छात्रों द्वारा ध्वजारोहण का सिलसिला जारी है। बठिंडा शहर की 8 वर्षीय छात्रा इबादत कौर ने एक बार फिर इंडिया बुक रिकार्ड बनाकर शहर का नाम रोशन किया है।

    बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौडल ने इस उपलब्धि के लिए इबादत कौर को बहुत सम्मानित किया है। शार्प ब्रेंस संस्थान के निदेशक रंजीव गोयल ने बताया कि सेट जेवियर स्कूल बठिंडा की तीसरी कक्षा की छात्रा अर्शप्रीत सिद्धू की पुत्री इबादत कौर सिद्धू ने आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट 56 सेकंड में अंग्रेजी के ईबीएम, ईएफए, आरओएस, एसीडी, सीडीएमए आदि 100 शब्दों को संक्षिप्त व पूर्ण रूप में सुनाकर यह नया कीर्तिमान बनाया है।

    इसके लिए उसने अबेकस विधि से अपनी गति व फोकस बढ़ाकर तैयारी की है, जिसके लिए उसे लगभग 5 महीने का समय लगा। इंडिया बुक आफ रिकार्ड्स ने इस कीर्तिमान की पुष्टि करते हुए उसे प्रमाण पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया है। बठिंडा की एसएसपी अमनीत कौडल ने अपने कार्यालय में इबादत कौर सिद्धू को कीर्तिमान स्थापित करने पर सम्मानित किया।

    इस अवसर पर वे उसकी दिमागी शक्ति व स्मरण शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने कहा कि छोटी सी उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और यह कीर्तिमान पूरे जिले व पंजाब के लिए गर्व की बात है।

    उन्होंने शार्प ब्रेन्स संस्था द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी भरपूर सराहना की। इस अवसर पर इबादत कौर की माता अर्शप्रीत सिद्धू के साथ शार्प ब्रेन्स बठिंडा सेटर इंचार्ज नीलम गर्ग और कृषि अधिकारी बठिंडा डा. असमान प्रीत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। सेट जेवियर स्कूल बठिंडा के प्रिंसिपल फादर सिडलाय फ्रैटो ने भी इबादत कौर के इस रिकार्ड पर खुशी जताई और उन्हें बधाई दी।