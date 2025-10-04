बुढलाडा में दशहरा की रात डेयरी फार्म में भीषण आग, पटाखों की चिंगारी से जली तूड़ी; बच गई पशुओं की जान

बुढलाडा के वार्ड नंबर 2 में दशहरा पर्व की रात को एक डेयरी फार्म में आग लग गई। पटाखे की चिंगारी से तूड़ी में आग लगी जिससे काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया जिससे पशुओं की जान बच गई। वार्ड पार्षद ने सरकार से मुआवजे की मांग की है।

संवाद सूत्र, बुढलाडा। दशहरा पर्व की रात को शहर के वार्ड नंबर 2 कुलाना रोड़ पर एक डेयरी फार्म में आग लगने से पशुओं के लिए रखी तूडी व अन्य समान जलकर राख हो गया। जानकारी देते वार्ड पार्षद सुभाष वर्मा व स्थानीय वासी ज्ञान सिंह गिल ने बताया कि दशहरा पर्व के बाद किसी पटाखे की चिंगारी किसान गुरप्यार सिंह के डेयरी फार्म पर गिरने के चलते तूडी को आग लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसका पता देर रात लगा और तब तक तूडी़ की पांच से छह ट्राली,लकड़ी से बनी डेयरी की छत जलकर नीचे गिर गई। इसके अलावा एक पानी की मोटर जलने के अलावा ट्राली की जरली भी जलकर राखा हो गई। जिसका पता चलने के बाद फायर ब्रिगेड़ को सूचित किया गया।