बठिंडा में त्योहार के सीजन में मिलावट पर नकेल कसने के लिए सेहत विभाग ने शुरू की सैंपलिंग, दूध और तेल की जांच तेज

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी रोकने के लिए सेहत विभाग ने सैंपलिंग शुरू कर दी है। सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी के नेतृत्व में टीमों ने दूध कुकिंग ऑयल और दूध से बने उत्पादों के सैंपल भरे हैं। विभाग ने बताया कि त्योहारों में मिलावटी दूध और केमिकल युक्त उत्पादों की बिक्री की शिकायतें मिलती हैं इसलिए यह कदम उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, बठिंडा। जिला सेहत विभाग की फूड एंड सेफ्टी टीम ने त्योहारों के सीजन में लोगों को साफ सुथरा व मिलावट रहित खानपान उपलब्ध करवाने के मकसद से सख्ती करन शुरू कर दी है। इसके तहत वीरवार काे सहायक फूड कमिश्नर अमृतपाल सोढ़ी की अगुआई में सेहत विभाग की टीमों ने जिले में विभिन्न स्थानों पर खानपान का सामान बनाने वालों के यहां सैंपलिंग शुरू की है।

इसमें दूध से बने उत्पादों के करीब 12 सैंपल भरे गए। वहीं कुकिंग आयल के सैंपल रामा मंडी व बठिंडा शहर से भरे गए। वहीं दूध के भी करीब आधा दर्जन सैंपल भरे गए है। सेहत विभाग के अधिकारियों ने बताय कि त्योहारों के सीजन में लोगों की शिकायत रहती है कि बाजार में मिलावटी दूध के साथ केमिकल युक्त मिल्क प्रोडेक्टों की बिक्री की जाती है।