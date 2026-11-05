मानसा में भारी सुरक्षा के बीच आज होगा दलजीत का अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट का आदेश के बाद नेताओं के आने पर रोक
हाईकोर्ट के आदेश पर बुधवार को दलजीत सिंह का पोस्टमार्टम हुआ। पांच नवंबर को भारी सुरक्षा के बीच गांव भम्मे ...और पढ़ें
HighLights
दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज मानसा के भम्मे कलां में।
हाईकोर्ट के आदेश पर राजनीतिक नेताओं के शामिल होने पर रोक।
परिवार की सहमति से भारी सुरक्षा के बीच होगा अंतिम संस्कार।
संवाद सहयोगी, मानसा l मानसा के गांव भम्मे कलां के रहने वाले दलजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज, वीरवार को सुबह 11 बजे पैतृक गांव भम्मे कलां में ही किया जाएगा। मृतक की बहन अमरजीत कौर ने दलजीत के शव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। इस मामले में अदालत के आदेश मिलने के बाद बुधवार को परिवार की मौजूदगी में पीजीआई में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खुली अदालत में ही अपना आदेश सुना दिया। शाम 4 बजे लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए। कोर्ट ने यह आदेश दलजीत की बहन की अर्जी पर जारी किया। पूर्व आदेश में अदालत ने पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में कराने का आदेश दिया था। साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए थे कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार परिवार और करीबियों की मौजूदगी में सम्मानजनक तरीके से कराया जाए।
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कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
अदालत ने अंतिम संस्कार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने पर भी जोर दिया था। इससे पहले शव को लेकर उठे विवाद और परिवार की मांगों के मद्देनजर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। याचिका में निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने और परिवार को अंतिम संस्कार में उचित भागीदारी देने की मांग उठाई गई थी।
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सुरक्षा के बीच होगा संस्कार
परिवार ने बताया कि आदालत ने आदेश के अनुसार, इसमें किसी भी राजनीतिक नेता के शामिल होने की मनाही की है। परिवार ने इस पर सहमति जताते हुए दलजीत के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर ली हैं, उसका अंतिम संस्कार भारी सुरक्षा फोर्स की मौजूदगी में होगा।
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