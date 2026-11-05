मानसा में भारी सुरक्षा के बीच आज होगा दलजीत का अंतिम संस्कार, हाईकोर्ट का आदेश के बाद नेताओं के आने पर रोक

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खुली अदालत में ही अपना आदेश सुना दिया। शाम 4 बजे लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए। कोर्ट ने यह आदेश दलजीत की बहन की अर्जी पर जारी किया। पूर्व आदेश में अदालत ने पोस्टमार्टम पीजीआई चंडीगढ़ में कराने का आदेश दिया था। साथ ही पंजाब और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिए थे कि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार परिवार और करीबियों की मौजूदगी में सम्मानजनक तरीके से कराया जाए।